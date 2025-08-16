Teknoloji gündeminin merakla beklediği iPhone 17 Pro hakkında yeni bir iddia, Apple hayranlarını heyecanlandırdı. Daha önce tüm dünyada fiziksel SIM kart yuvasının kaldırılacağı söylenmişti. Ancak son sızıntılar, bu kararın en azından bazı pazarlarda uygulanmayabileceğini öne sürüyor.

iPhone 17 Pro fiziksel SIM kartı ortaya çıktı!

iPhone 17 Pro ile ilgili paylaşılan yeni görseller, cihazda hâlâ fiziksel 17 Pro SIM kartı yuvası bulunduğunu iddia ediyor. Sosyal medya platformu X üzerinde ortaya çıkan fotoğraflarda, SIM girişini andıran bir yuva açıkça görülüyor.

Bu durum, özellikle eSIM altyapısının tam anlamıyla yaygınlaşmadığı ülkeler için kritik bir detay olabilir. Türkiye gibi hâlâ fiziksel SIM kullanımının baskın olduğu pazarlarda bu özellik, kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyecek.

Sızıntılara göre iPhone 17 Pro ayrıca 256 GB depolama alanıyla başlayacak ve anten tasarımında yapılan değişiklikler sayesinde daha güçlü ve kararlı bağlantı sunacak. Antenlerin konumunun değiştirilmesi, özellikle 5G performansında hissedilir bir iyileşme anlamına gelebilir.

Fiziksel 17 Pro SIM kartı yuvasının korunması ise, farklı bölgelerdeki kullanıcı alışkanlıklarını dikkate alan esnek bir yaklaşım olarak yorumlanabilir. Yine de bu bilgilerin hâlen resmi kaynaklar tarafından onaylanmadığını unutmamak gerekiyor.

Resmî tanıtım tarihi için konuşulan gün ise 9 Eylül. Eğer bu tarih doğruysa, iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri hakkındaki tüm soru işaretleri çok yakında cevap bulacak. Türkiye’deki kullanıcılar için ise asıl merak konusu, SIM yuvasının gerçekten korunup korunmayacağı olacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iPhone 17 Pro SIM kart yuvası kararı, Türkiye'deki kullanıcılar için ne kadar önemli?