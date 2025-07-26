Galaxy S26 Ultra, teknoloji dünyasında heyecan verici gelişmelerle gündemde. Henüz resmi duyurusu yapılmamış olmasına rağmen, cihaz hakkında dolaşan sızıntılar, özellikle kamera teknolojisinde önemli yeniliklere işaret ediyor. Son bilgiler, Galaxy S26 Ultra‘nın fotoğrafçılık deneyimini baştan aşağı değiştirecek kritik bir sensör yükseltmesiyle geleceğini gösteriyor. Bu gelişme, mobil fotoğrafçılık alanında çıtayı bir kez daha yükseltmeye hazırlanıyor.

Galaxy S26 Ultra’da Kamera Teknolojisinde Devrim: Yeni Nesil ISOCELL HP2+ Sensörü ve Daha Geniş Diyafram Açıklığı

Kullanıcılara üst düzey bir fotoğraf deneyimi sunmayı hedefleyen Galaxy S26 Ultra, seleflerine kıyasla gözle görülür bir gelişme kaydediyor. Ortaya çıkan yeni detaylar, cihazın kamera performansında büyük bir sıçrama yapacağını net bir şekilde ortaya koyuyor. Özellikle düşük ışık koşullarındaki performansı merak konusu olan Galaxy S26 Ultra, bu alandaki beklentileri fazlasıyla karşılayacak gibi görünüyor. Kullanıcılar, bu yeni sensörle birlikte çok daha net ve detaylı fotoğraflar çekebilecekler.

Daha önce Galaxy S26 Ultra‘nın büyük bir 1/1.1 inçlik 200 MP Sony CMOS sensörle geleceği konuşulurken, son iddialar bu bilginin değiştiğini gösteriyor. Güvenilir kaynaklara göre, Samsung‘un 2026 amiral gemisi, geliştirilmiş ISOCELL HP2+ kamera sensörüne sahip olacak. Bu yeni nesil sensör, Galaxy S25 Ultra‘da bulunan HP2 sensörünün çok daha gelişmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

En dikkat çekici özelliklerinden biri ise daha geniş bir diyafram açıklığına sahip olması. Bu, sensöre daha fazla ışık girmesini sağlayarak özellikle düşük ışıklı ortamlarda fotoğraf kalitesini önemli ölçüde artıracak. Bu iyileştirme, Galaxy S20 Ultra‘dan bu yana Samsung amiral gemilerinde görülen en büyük kamera yükseltmelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Kamera performansının yanı sıra, Galaxy S26 Ultra‘nın hızlı şarj hızında da ciddi iyileştirmeler bekleniyor. Mevcut 45W şarj hızının 65W’a yükseltileceği söyleniyor ki bu da kullanıcılar için önemli bir artı. Ayrıca, cihazın işlemci tarafında da güçlü bir seçenekle gelmesi muhtemel. Galaxy S26 Ultra‘nın, Samsung‘un kendi üretimi olan Snapdragon 8 Elite 2 SoC yonga setini kullanacağı düşünülüyor.

Bu yonga seti, Samsung‘un 2 nm GAA sürecine dayanacak ve bu da performans ile güç verimliliği açısından önemli avantajlar sunacak. Daha uygun fiyatlı baz modellerde ise Exynos 2600 yonga setinin bulunması bekleniyor. Ancak, Galaxy S26 serisinin piyasaya sürülmesine daha uzun bir zaman olduğu için bu bilgilerin şimdilik doğrulanmamış dedikodular olduğunu belirtmekte fayda var.

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