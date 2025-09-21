iPhone 17 Pro tanıtıldıktan sonra en çok merak edilen konulardan biri kamerası oldu. Peki iPhone 17 Pro kamera testi sonuçları beklentileri karşılıyor mu? DxOMark ekibi cihazı detaylı incelemeye aldı. Hem fotoğraf hem video hem de zoom performansında öne çıkan sonuçlar var. Türkiye’de kullanıcıların en çok merak ettiği nokta ise şu: Bu cihaz günlük kullanımda rakiplerinden daha mı iyi?

iPhone 17 Pro Kamera Özellikleri Neler?

iPhone 17 Pro kamera testi sonuçlarına geçmeden önce teknik özelliklerden bahsetmek gerekiyor. Yeni model, üç adet 48MP sensör ile geliyor: ana kamera 24mm f/1.78, ultra geniş açı 13mm f/2.2 ve telefoto 100mm f/2.8. Tüm modüllerde Dual Pixel AF ve OIS bulunuyor.

Ayrıca Apple’ın yeni A19 Pro çipi sayesinde yapay zekâ destekli görüntü işleme daha hızlı çalışıyor. Apple’ın tasarımsal değişikliklerinden biri de dikkat çekici: Önceki nesillerdeki kare çıkıntı yerine, cihazın neredeyse tamamını kaplayan bir “kamera platosu” tercih edilmiş. Bu detay, Türkiye’de de Apple severler arasında oldukça konuşuluyor.

iPhone 17 Pro DxOMark Kamera Testi Yorumları

sonuçlarına göre cihaz, genel puanıyla en üst sıralara yerleşiyor. Özellikle video performansı dikkat çekici. iPhone’un HDR işleme kabiliyeti, hareketli sahnelerde dahi istikrarlı bir renk dengesi sunmasıyla öne çıkıyor. Ancak ultra geniş açı performansında bazı rakiplerin gerisinde kaldığı görülüyor.

Örneğin Samsung Galaxy S26 Ultra daha keskin detaylar ve düşük distorsiyon sağlarken, Huawei Pura 70 Ultra düşük ışıkta geniş açılı fotoğraflarda daha parlak ve net sonuç verebiliyor. iPhone 17 Pro ise renk doğruluğu ve doğal tonlarda başarılı olsa da geniş kadrajlı çekimlerde köşe bölgelerde netlik kaybı yaşayabiliyor.

Fotoğraf Performansı

iPhone 17 Pro kamera testi sonuçlarında fotoğraf tarafı güçlü. Gün ışığında doğru pozlama, geniş dinamik aralık ve canlı renkler dikkat çekiyor. Türkiye’de gündelik kullanımda manzara fotoğrafları ve sosyal medya paylaşımları için oldukça başarılı sonuçlar vereceği söylenebilir. Ancak düşük ışıkta zaman zaman gren oluşabiliyor, bu da rakiplerine göre küçük bir dezavantaj.

Zoom Performansı

iPhone 17 Pro DxOMark kamera testi zoom değerlendirmelerinde cihazın orta mesafede güçlü olduğu görülüyor. 4x telefoto modülü, detayları başarılı şekilde koruyor. Kullanıcılar için İstanbul’un siluetinden uzak plan doğa manzaralarına kadar iyi çekimler mümkün. Fakat 8x ve üzerindeki dijital zoom seviyelerinde kalite kaybı yaşanabiliyor.

Video Performansı

iPhone 17 Pro kamera testi sonuçlarına göre video tarafı en güçlü özelliklerden biri. 4K 120fps Dolby HDR kaydı ile hem profesyoneller hem de sosyal medya içerik üreticileri için yeni bir kapı açıyor. Türkiye’de özellikle vlog çeken kullanıcıların bu özelliği öne çıkaracağı tahmin ediliyor. Dezavantaj olarak ise hareketli sahnelerde nadiren odak kaymaları gözlemlenmiş.

Portre ve Grup Çekimleri

iPhone 17 Pro DxOMark kamera testi portre performansını da ölçtü. Tek kişilik portrelerde doğal bokeh ve cilt tonları başarılı. Grup çekimlerinde ise bazen yüzlerin farklı bölgelerinde netlik kaybı olabiliyor. Özellikle kalabalık düğün ya da aile fotoğraflarında bu durum dikkat çekebilir. Buna rağmen genel sonuçlar sınıfının en iyilerinden biri.

Ultra Geniş Açı Performansı

iPhone 17 Pro kamera testi kapsamında ultra geniş açı fotoğraflar değerlendirildiğinde, cihazın rakiplerinin bir adım gerisinde kaldığı görülüyor. Geniş kadrajlı şehir manzaralarında bazen detay kaybı yaşanıyor. Türkiye’de özellikle tarihi yapıları ya da doğa gezilerinde bu fark daha çok hissedilebilir. Yine de renk doğruluğu ve pozlama oldukça tatmin edici.

Genel olarak iPhone 17 Pro DxOMark kamera testi sonuçları, cihazın fotoğraf ve video çekimlerinde çok yönlü bir deneyim sunduğunu ortaya koyuyor. Apple’ın geliştirdiği 48MP Pro Fusion sistemi, farklı odak uzaklıklarında esneklik sağlıyor. Ayrıca çift kamera kaydı (Dual Recording) özelliği ile hem ön hem arka kameradan aynı anda video kaydı yapılabilmesi, Türkiye’de içerik üreticiler için büyük avantaj.

iPhone 17 Pro kamera testi cihazın güçlü yönlerini ortaya koyuyor. Video tarafında rakiplerini geride bırakırken, fotoğraf ve zoom performansında da üst seviyede bir deneyim sağlıyor. Türkiye’de kullanıcıların gündelik hayatında, sosyal medya paylaşımlarından profesyonel çekimlere kadar geniş bir yelpazede tercih edilebilecek bir cihaz olduğu netleşiyor.

17 Pro kamerasıyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Apple’ın yeni amiral gemisi, kamera performansıyla Türkiye’deki kullanıcıların beklentilerini karşılar mı? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!