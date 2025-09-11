iPhone Air‘ın tanıtımıyla birlikte teknoloji dünyası, Apple‘ın en ince akıllı telefonunu konuşmaya başladı. Apple‘ın 2025 lansmanında iPhone 17 serisiyle birlikte duyurduğu bu yeni model, isminden de anlaşılacağı üzere inceliğiyle ön plana çıkıyor. Dünya genelinde bu tasarım özelliğini vurgulamak amacıyla hazırlanan reklam kampanyası, parmak ve işaret parmağı arasında tutulan bir iPhone Air görseliyle dikkat çekiyor. Ancak bu görsel, Güney Kore‘de beklenmedik bir tartışmaya yol açtı ve firmanın radikal bir kararla reklamı yayından kaldırmasına neden oldu.

Apple’dan Güney Kore’de İnce Ayar: Tartışmalı iPhone Air Reklam Kampanyası Geri Çekildi

iPhone Air‘ın incelik vurgusunu yapan bu reklam görseli, Güney Kore‘deki kullanıcılar tarafından hızla eleştiri oklarının hedefi oldu. Görseldeki parmak hareketi, ülkede Asyalı erkeklerin anatomisiyle dalga geçtiği düşünülen ve küçümseme amaçlı kullanılan bir jestle ilişkilendirildi.

Bu hareket, özellikle eski radikal feminist grup Megalia tarafından kullanılmasıyla biliniyor ve Koreli erkekler arasında oldukça hassas bir konu olarak değerlendiriliyor. Apple‘ın bu hassasiyeti göz ardı etmesi, sosyal medyada büyük bir tepki dalgasına yol açtı.

Şirketin, Güney Kore‘ye özel olarak bu reklamı geri çekme kararı, markanın yerel kültürel hassasiyetlere ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Apple‘ın resmi Güney Kore web sitesinde yapılan incelemelerde, tartışmaya neden olan parmak görselinin kaldırıldığı ve yerine farklı promosyon görsellerinin konulduğu teyit edildi.

Bu durum, Apple gibi küresel bir devin bile yerel pazar dinamiklerini ve sosyal tepkileri dikkatle takip ettiğini ortaya koyuyor. iPhone Air‘ın başarısı için bu tür kültürel uyum stratejilerinin ne kadar kritik olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu. Pazarlama ve iletişim stratejilerinde yapılan bu tür düzenlemeler, markanın itibarını koruma ve yerel tüketiciyle bağ kurma açısından büyük önem taşıyor.

Apple‘ın dünya genelindeki lansman kampanyası için kullanılan bu görselin, Güney Kore‘deki pazarlama stratejisinden çıkarılması, global markaların karşılaşabileceği kültürel farklılıkların bir yansımasıdır. iPhone Air, inceliğiyle olduğu kadar, pazarlama dünyasında yarattığı bu tartışmayla da konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor.

