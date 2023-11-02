Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone üretimi konusunda önemli bir gelişmeyi açıklayarak Hindistan’a doğru büyük bir kayma yaşandığını belirtti. Kuo’ya göre, iPhone 17 serisinin Yeni Ürün Tanıtımı (NPI) muhtemelen Hindistan’da başlayacak, bu da telefonun ilk kez Çin yerine Hindistan’da üretileceği büyük bir değişimi işaret ediyor.

iPhone 17 ile Çin’den uzaklaşılacak

Kuo’nun verdiği bilgilere göre, 2023 yılında dünya genelindeki iPhone sevkiyatlarının %12-14’ü Hindistan’da üretilecek ve Foxconn, Hindistan’daki iPhone üretim kapasitesinin %75-80’ini elinde tutacak. Hindistan’da üretilen iPhone’ların oranının 2024 yılına kadar %20-25’e yükselmesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: APPLE VE INTEL ŞİMDİ NE YAPACAK? | Snapdragon X Elite: Yaşasın Yeni Kral!

Bu değişim, Çin’deki üretim ölçeğinde azalmalar yaşanacağı beklentisiyle örtüşüyor. Zhengzhou ve Taiyuan’daki Foxconn tesislerinin 2024 yılına kadar sırasıyla %35-45 ve %75-85 oranında azalması bekleniyor. Ayrıca, Luxshare’in iPhone sipariş tahsisinin büyümesi ve üretim hattı otomasyonundaki ilerlemeler, bu azalmaya katkı sağlayacak.

Standart iPhone 17’nin (2Y25 için planlanan) üretimi, 2Y24’te Hindistan’da başlaması planlanıyor. Bu, Apple’ın Çin dışında yeni bir iPhone modeli üretme girişimine işaret ediyor ve tasarım risklerini azaltan daha basit bir tasarıma dayanıyor.

Apple, Hindistan hükümeti ile olan ilişkisini güçlendirmeyi hedefleyerek, iPhone montajcısı olarak Tata Group ile ortaklık kurdu. Tata, zaten Hindistan’daki iPhone üretim hatlarını satın aldı. Bu stratejik hamlenin, Hindistan’da gelecekteki iPhone ve ürün satışlarını desteklemesi ve Apple’ın önümüzdeki on yıl içindeki büyümesinde önemli bir rol oynaması bekleniyor. Bakalım bu karar iPhone 17 serisinin fiyatını nasıl etkileyecek? Bir zam görecek miyiz?