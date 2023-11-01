Snapdragon Summit’in yıldızı konumundaki Snapdragon X Elite ve Oryon işlemcisinin detaylarını da bu videoda aktarıyoruz. Apple M3 lansmanı sonrası önemi daha fazla dikkat çeken Snapdragon X Elitte’in sunduğu detayları ve öne çıkan özelliklerini Aydoğan aktarıyor.

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Qualcomm, Snapdragon Zirvesi 2023’te en yeni ve güçlü bilgisayar işlemcisi olan Snapdragon X Elite yonga setini tanıttı. Bu yeni işlemci, birinci sınıf CPU performansı, gelişmiş cihaz içi yapay zeka yetenekleri ve uzun pil ömrü sunan olağanüstü enerji verimliliği ile birinci sınıf bilgi işleme önemli bir adım attı.

Snapdragon X Elite, süper hızlı tepki süresi için Çift Çekirdekli Güçlendirme ile donatılmış ve etkileyici 12 çekirdekli Qualcomm Oryon CPU’yu içeren 4nm Çip Üzerinde Sistem tasarımına sahip.

Qualcomm, Qryon CPU’nun Apple M2 Max ve Intel I9-13980HX ile karşılaştırıldığında daha iyi Tek iş parçacıklı CPU performansı sunduğunu belirtiyor. Ayrıca, Qryon CPU’nun en yüksek performansla Apple M2 Max’ten %30, Intel I9-13980HX’ten ise %70 daha az güç tükettiği açıklandı.

Snapdragon X Elite, i7-1360P ve i7-1355U işlemcilere göre 2 kata kadar daha hızlı CPU performansı sunuyor ve bu performansı %68 daha az güçle sağlıyor. Aynı zamanda X Elite’in i7-13800H’ye göre %60 daha hızlı CPU performansı sunduğunu ve %65 daha az güçle en yüksek performansı yakaladığını iddia ediyor.

Entegre Qualcomm Adreno GPU, sürükleyici eğlence için muhteşem grafikler sunarken düşük güç tüketimi ile tek şarjla daha uzun pil ömrü sağlıyor. Elite X GPU, i7-13800H’ye göre 2 kat daha hızlı GPU performansı vaat ediyor ve en yüksek performansını %74 daha az güçle elde ediyor. Ayrıca AMD Ryzen 9 7940H’lere kıyasla %80’e kadar daha hızlı GPU performansı sunuyor ve %80 daha az güçle en yüksek performansına ulaşıyor.

Snapdragon X Elite, yapay zeka teknolojisinin ön saflarında bulunuyor. Lider Qualcomm AI Motoru ile birleştirilmiş Qualcomm Hexagon NPU, yaratıcılık, video konferans, güvenlik ve üretkenlikte dönüşüm sağlamak için üretken AI LLM modellerini olağanüstü hızlarda çalıştırır. Ayrıca, çeşitli AI hızlandırmalı uygulamaları ve deneyimleri destekler.

Düşük güçlü Qualcomm Sensing Hub içindeki Mikro NPU, uyku modunda bile güvenlik, oturum açma ve gizlilik özelliklerini geliştirir ve hassas verilerin cihazda kalmasını sağlayarak ek güvenlik sağlar.

Snapdragon X EliteSnapdragon X Elite, mobil deneyimleri doğrudan bilgisayarınıza getirir. Işık hızında 5G ve HBS Multi-Link ile Wi-Fi 7 desteği ile kesintisiz, titreşimsiz bulut bağlantısı sağlar, böylece neredeyse her yerden yayın yapabilir, indirebilir ve senkronize edebilirsiniz. Snapdragon Seamless özelliği, sorunsuz cihaz değiştirme deneyimi sunuyor.

Kablosuz kulaklıklarla yüksek kaliteli müzik ve eğlenceyi Snapdragon Sound Technology Suite’i kullanarak keyifle deneyimleyebilirsiniz. İşlemci, akıllı güvenlik özellikleri ile donatılmış ve bilgisayarınızı çipten buluta kadar koruyor. Snapdragon X Elite işlemciyle desteklenen PC’lerin 2024’ün ortasından itibaren piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bakalım Qualcomm’un yeni yonga seti Apple M serisi ile baş edebilecek bir düzeyde olacak mı? Bekleyip göreceğiz.