Apple, yeni güncellemesi iOS 26 ile birlikte kullanıcıların yıllardır beklediği bir adım attı. Peki iOS 26 hangi özelliklerle geliyor? Ekran kaydı kalitesi gerçekten beklenildiği gibi mi yükseltildi? Türkiye’de iOS kullanıcılarına nasıl bir deneyim sunacak?

iOS 26 ile ekran kaydı kalitesi artıyor!

iOS 26 ile beraber Apple, iPhone ve iPad cihazlardaki ekran kaydı özelliğini baştan tasarlıyor. Uzun süredir kullanıcıların canını sıkan çözünürlük kısıtlamaları nihayet kaldırılıyor. Daha önce 1920 piksel ile sınırlı olan kayıtlar, artık cihazın doğal çözünürlüğünde yapılabilecek. Örneğin, iPhone 16 Pro Max için yeni çözünürlük 1320×2868 piksele ulaşıyor. Böylece yeni iOS, ekran kaydı konusunda ciddi bir kalite artışı getiriyor.

Daha da dikkat çekici olan detay, çözünürlük artmasına rağmen dosya boyutlarının beklenenden fazla büyümemesi. Testlerde 12 saniyelik bir ekran kaydı, eski sürümlerde 18.9 MB iken yeni iOS ile yalnızca 24.2 MB’a çıkıyor. Bu da kaliteyi yükseltirken depolama sıkıntısı yaşatmayan bir optimizasyon anlamına geliyor.

Apple’ın iOS 26 güncellemesi yalnızca ekran kaydıyla sınırlı değil. Şirket aynı zamanda HDR desteği, CarPlay’de ekran görüntüsü almayı kapatma seçeneği ve Visual Lookup entegrasyonu üzerinde de çalışıyor. Beta sürümde görülen bu özellikler, tam sürümle birlikte tüm kullanıcıların hizmetine sunulacak. Özellikle HDR desteği, içerik üreticiler için iOS deneyimini bir üst seviyeye çıkaracak gibi görünüyor.

Türkiye’deki kullanıcılar açısından bu yenilikler oldukça önemli. Özellikle sosyal medya için içerik üretenler, yüksek çözünürlüklü ekran kayıtlarını doğrudan paylaşabilecek. Yeni iOS bu noktada yalnızca profesyonellere değil, günlük kullanıcıya da hitap ediyor. Daha net görüntüler, daha anlaşılır videolar ve daha esnek depolama imkanıyla iOS 26 birçok kişinin cihazını daha kullanışlı hale getirecek.

Beta sürümde fark edilen bir diğer detay ise arayüzdeki küçük tasarım değişiklikleri. Uygulama ikonlarının gölgeleri yumuşatılmış, geçiş animasyonları daha akıcı hale getirilmiş. Bu küçük dokunuşlar, iOS 26 ile birlikte kullanıcı deneyimini görsel açıdan da zenginleştiriyor.

iOS 26 Eylül ayının ortalarında resmi olarak dağıtılması bekleniyor. Türkiye’deki kullanıcılar da bu tarihten itibaren yeni sürüme geçiş yapabilecek. Daha yüksek çözünürlük, yeni özellikler ve geliştirilmiş arayüzle yeni iOS Apple ekosisteminde önemli bir adım olacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni iOS ile gelen ekran kaydı iyileştirmesi ve ek özellikler sizce kullanıcı deneyimini nasıl değiştirecek? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!