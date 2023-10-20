Apple, maliyetleri azaltmak amacıyla iPhone 14 serisinden itibaren Pro modeller hariç olmak üzere akıllı telefonlarında bir önceki yılın işlemcisini kullanmaya başladı. Bu, performansta belirgin bir düşüşe yol açtı ve fiyatları önemli ölçüde düşürmediği için eleştirilere neden oldu. Ancak, görünüşe göre Apple, bu yaklaşımdan vazgeçmeyi düşünüyor. İddialara göre iPhone 16 ve 16 Plus modelleri A18 çipine geçecekler.

İçindekiler iPhone 16 serisi hız canavarı olacak

iPhone 16 serisi hız canavarı olacak

iPhone 15 serisi yakın zamanda tanıtıldı, ancak gelecek modellere olan beklenti şimdiden başladı. İlk sızıntılar, Apple’ın bu sefer kullanıcıları memnun edebileceğini gösteriyor. Analist Jeff Pu’ya göre iPhone 16 ve 16 Plus modelleri A16 çipinden A18 çipine geçecekler. Bu iddialar daha önce de dile getirilmişti.

İlginizi Çekebilir: Apple M3 işlemcili MacBook Pro ve MacBook Air yolda

Ancak aynı bilgiyi birden fazla kaynaktan duymak, bu değişikliğin gerçekleşme olasılığını artırıyor gibi görünüyor. Pu, son raporunda tüm iPhone 16’ların A18 çipini kullanacağını söyledi ve bu çiplerin TSMC’nin ikinci nesil 3nm süreci olan “N3E” ile üretileceğini öngörüyor. iPhone 15 Pro modellerinde kullanılan A17 Pro çipinin ise TSMC’nin birinci nesil 3nm süreci “N3B” tabanlı olduğunu belirtti. iPhone 16 ailesinin işlemcileri şu şekilde olacak:

16: A18 çip (N3E)

16 Plus: A18 çip (N3E)

16 Pro: A18 Pro çip (N3E)

16 Pro Max: A18 Pro çip (N3E)

Şu anki modellerde iPhone 15 ve 15 Plus, A16 Bionic çipi taşırken, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max, A17 Pro çipini kullanır. Bu, eğer fiyatlar artmazsa, standart 15 ve 16 modelleri arasında ciddi bir performans farkı yaratabilir. Ancak bu, Apple’ın Pro modellerini nasıl ayırt edeceği sorusunu gündeme getiriyor. Ayrıca, yeni telefonların işlemcilerinin Apple A18 ve Apple A18 Pro markalarıyla geleceği iddiaları da dolaşıyor. Gerçek hangi yönde ilerleyeceğini zaman gösterecek.