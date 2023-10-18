Apple, gelecek yılın yeni nesil MacBook modellerini tanıtmayı düşünüyor gibi görünüyor. Bu yaklaşan dizüstü bilgisayarlar, firmanın en son Apple M3 yonga setini içererek gelişmiş performans ve enerji verimliliği sunması bekleniyor. Bu haberi Bloomberg’dan Mark Gurman paylaştı. Cupertino merkezli dev şu anda yeni iPad modellerini bu haftanın sonlarında piyasaya sürecek olsa da, yeni nesil MacBook’ların önümüzdeki yılın piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Gurman’ın raporu aynı zamanda M3 tabanlı MacBook’un en erken olarak ilkbahar ile yaz ayları arasında piyasada olabileceğini de belirtiyor. Ayrıca, Gurman’ın son Power On haber bülteni, 13 inç ve 15 inç boyutlarında M3 tabanlı MacBook Air’in şu anda mühendislik doğrulama testi (EVT) aşamasında olduğunu da ekliyor.

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Öte yandan, M3 MacBook Pro modelleri geliştirme aşamasında ve seri üretime yakın bir durumda. Gurman, “M3 Pro ve M3 Max yongaları ile donatılmış 14 inç ve 16 inç MacBook Pro’ların Tasarım Doğrulama Testi (DVT) aşamasına ulaştığını” ifade ediyor. Eğer bu bilgi doğruysa, yeni MacBook modelleri 2024’ün başlarında veya ilkbaharında kullanıcıların hizmetine sunulabilir.

Bu, Apple’ın önceki ürün lansman döngüsü ile uyumlu bir şekilde, Ocak 2023’ten bu yana M2 Pro ve M2 Max işlemcileri ile donatılmış MacBook Pro’ları desteklediği bir zaman dilimi ile örtüşüyor. İlginç bir şekilde, bu rapor, yeni iPad’lerin bu haftanın sonlarında piyasaya sürüleceği yönündeki söylentilere karşı geliyor. Bu yeni tabletler, mütevazı güncellemelerle A16 Bionic ve M2 yonga setleri gibi donanımlara sahip olacak. Ancak, gelecekteki iPad’ler için büyük değişiklikler öngörülmüyor.