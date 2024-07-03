Geçtiğimiz yıl Apple, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus’ı A16 Bionic çip ile, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’i ise A17 Pro çip ile piyasaya sürerek Pro ve Pro olmayan modeller arasında belirgin bir fark yarattı. Bu durum, kullanıcılar tarafından pek hoş karşılanmadı ve geriye dönüp baktığımızda, yalnızca iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’in tam olarak yonga seti nedeniyle Apple Intelligence’ı desteklediğini düşündüğünüzde özellikle eleştirildi.

İçindekiler iPhone 16 serisi aynı işlemciyi kullanacak

iPhone 16 serisi aynı işlemciyi kullanacak

İyi haber şu ki, bu yıl Apple benzer bir ayrım yapmayacak gibi görünüyor. Apple’ın arka ucunda keşfedilen koda göre, dört iPhone 16 modelinin tamamı A18 çipinden güç alacak. Bu, iPhone 16 serisinin aynı işlemci ile donatılacağı ve daha tutarlı bir performans sunacağı anlamına geliyor.

Pro olmayan iPhone 16 modelleri de A18 çipine sahip olacak, ancak Profesyonel modellerin A18 Pro veya benzeri bir şey kullanması muhtemel. Yine de, iPhone 16 serisinin aynı işlemci kullanacak olması, daha ucuz cihazların geçen yılın SoC’sine takılıp kalmayacağı anlamına geliyor.

Apple’ın katmanlı bir sistem kullanması durumunda, vanilya modelleri daha az sayıda GPU çekirdeği ile gelebilir. Ancak, iPhone 16 serisinin aynı işlemciye sahip olması, genel performans farklarını minimize edecektir. İlginç olan, Apple’ın kodunda beş modelin keşfedilmiş olması ve beşincisinin ne olacağı hala bir gizem. Spekülasyonlar, bunun 2025’in başlarında iPhone 16 ile aynı işlemciye sahip olacak bir sonraki iPhone SE olabileceğini söylüyor.

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Sonuç olarak, iPhone 16 serisinin aynı işlemciyi kullanacak olması, Apple’ın bu yıl daha dengeli bir ürün yelpazesi sunma niyetinde olduğunu gösteriyor. Bu da kullanıcıların daha tutarlı bir deneyim yaşamalarını ve her modelden benzer performans beklentisi içinde olmalarını sağlayacak. iPhone 16 serisi aynı işlemci kullanarak, kullanıcılarına performans açısından daha homojen bir deneyim sunmayı hedefliyor.