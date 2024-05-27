Apple’ın yeni nesil amiral gemisi modeli iPhone 16 Pro hakkında heyecan verici sızıntılar gelmeye devam ediyor. Güvenilir Apple sızıntı kaynağı Majin Bu, bu kez iPhone 16 Pro’yu iPhone 15 Pro ile karşılaştıran yeni görüntüler paylaştı. Bu sızıntılar, iki model arasındaki en belirgin farkın ekran boyutunda olduğunu gösteriyor.

Majin Bu’nun paylaştığı görüntülere göre, iPhone 16 Pro’nun ekranı 6,3 inç olacak. Bu, iPhone 15 Pro’nun 6,1 inçlik ekranına kıyasla küçük bir artış gibi görünse de, kullanıcıların daha kapsamlı bir izleme deneyimi yaşayacakları anlamına geliyor. Önceki sızıntılar, iPhone 16 Pro’nun daha ince çerçevelerle geleceğini öne sürmüştü. Bu iddia, Apple’ın Sınır Azaltma Yapısı (BRS) teknolojisi sayesinde mümkün olabilir. Ancak, sızdırılan sahte modelin işlevsel bir ekranı olmadığı için bu detayı kesin olarak doğrulamak şu an için mümkün değil.

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Kamera sisteminde de önemli geliştirmeler bekleniyor. 16 Pro’nun, iPhone 15 Pro’ya kıyasla daha büyük bir sensöre sahip olacağı iddia ediliyor. Daha büyük sensör, düşük ışık performansını ve genel görüntü kalitesini artırabilir. Ayrıca, iki yeni kameranın dahil edileceği söyleniyor: 5x optik yakınlaştırmalı 12 MP periskop telefoto lens ve 48 MP ultra geniş kamera. Bu yükseltmeler, iPhone 16 Pro’nun fotoğraf ve video çekimlerinde rakiplerinin önüne geçmesini sağlayabilir.

Sızan görüntülerde dikkat çeken bir diğer özellik ise özel bir yakalama düğmesi. Bu düğme, geleneksel kamera deklanşör düğmesi deneyimini taklit edecek şekilde tasarlanmış. Fiziksel basma ile dokunma duyarlılığını birleştirerek, kullanıcıların fotoğraf çekimlerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlayacak. Yakınlaştırma kontrolü gibi ek işlevler de sunabileceği belirtiliyor.

16 Pro’nun genel tasarımının iPhone 15 Pro ile oldukça tutarlı kalacağı söyleniyor. İlk bakışta iki modeli birbirinden ayırmak zor olabilir. Ancak, ekran ve kamera yükseltmelerinin ötesinde, iPhone 16 Pro’nun daha güçlü bir çip ve biraz daha büyük bir pil kapasitesi sunması bekleniyor. Bu, cihazın performansını ve pil ömrünü artıracak önemli bir gelişme olabilir.

Majin Bu’nun sızıntıları, iPhone 16 Pro’nun 2024’ün en iddialı akıllı telefonlarından biri olacağını gösteriyor. Ekran boyutundaki artış, daha ince çerçeveler ve gelişmiş kamera özellikleri, Apple‘ın yeni modelini teknoloji meraklıları için cazip hale getiriyor. Özel yakalama düğmesi gibi yenilikler de kullanıcı deneyimini daha da iyileştirebilir. Resmi tanıtımına kadar bu sızıntılar, Apple hayranlarını heyecanlandırmaya devam edecek gibi görünüyor.