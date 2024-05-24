Teknoloji dünyası, Apple’ın 2026 yılında piyasaya sürmeyi planladığı katlanabilir MacBook ile sarsılmaya hazırlanıyor. Endüstri analistleri, bu yeni cihazın 18,8 inçlik bir ekranla geleceğini öngörüyor. Ancak, ekran boyutunun 20,2 inç olabileceği de konuşulanlar arasında. Ünlü analist Ross Young, maliyet endişeleri nedeniyle ekran boyutunun 18,76 inç civarında kalabileceğini belirtiyor.

Katlanabilir MacBook nasıl olacak?

Söylentilere göre, bu yenilikçi MacBook, sanal klavyeli tam ekran bir tasarıma sahip olacak. Katlandığında geleneksel 13 inç veya 14 inç MacBook boyutlarına benzer bir hale gelecek olan cihaz, açıldığında ise geniş ekran alanıyla dikkat çekecek. Bu özellik, kullanıcıların taşınabilirlikten ödün vermeden büyük bir ekran deneyimi yaşamasını sağlayacak. Apple’ın tasarım detayları şimdilik gizli tutulsa da, cihazın şık ve modern bir kullanıcı deneyimi sunacağı tahmin ediliyor.

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Apple, katlanabilir MacBook’un kaputunun altında yeni nesil M5 serisi çip kullanmayı planlıyor. Bu çipin, 2025’in sonuna kadar tüm Mac serisine entegre edilmesi bekleniyor. M5 çip, performans ve verimlilik açısından büyük bir sıçrama vaat ediyor. Ancak Apple için en büyük zorluk, bu güçlü çipi katlanabilir ekran teknolojisiyle uyumlu hale getirmek olacak. Özellikle ekran ve menteşe bölgesindeki kırışıklıkların minimize edilmesi, Apple’ın üzerinde çalıştığı önemli bir konu.

Katlanabilir MacBook’un yüksek teknolojili ekran ve menteşe sistemleri, maliyetleri artırabilir. Analistlerin tahminlerine göre, bu cihazın maliyeti 800-900 dolar civarında olabilir. Ancak, seri üretimde yapılacak iyileştirmeler ve teknolojik gelişmeler, zamanla bu maliyetlerin düşmesine yol açabilir. Apple’ın resmi onayı beklenirken, bu söylentiler teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratmış durumda.

Apple, katlanabilir MacBook ile mobilite ve üretkenliği yeniden tanımlamayı hedefliyor. Bu yeni cihaz, taşınabilir bilgisayar kavramına yepyeni bir boyut kazandırabilir. Apple kullanıcıları, bu yenilikçi ürün sayesinde, hem kompakt hem de geniş ekranlı bir deneyim yaşayabilecekler. Katlanabilir MacBook, Apple’ın teknoloji ve tasarımda ne kadar ileri gidebileceğini gösteren bir örnek olacak.

2026 yılında piyasaya sürülmesi beklenen katlanabilir Apple MacBook, teknoloji dünyasında büyük bir devrim yaratacak gibi görünüyor. Gelişmiş M5 çip, sanal klavyeli tam ekran tasarım ve taşınabilirlik özellikleriyle bu cihaz, Apple’ın inovasyon gücünü bir kez daha kanıtlayacak. Kullanıcılar, bu heyecan verici yeniliği sabırsızlıkla beklerken, Apple’ın katlanabilir MacBook ile mobilite ve üretkenlikte yeni bir çağ başlatması bekleniyor.