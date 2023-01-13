Cupertinolu Apple bir aksilik olmaz ise Eylül ayında karşımıza iPhone 15 ailesi ile çıkacak. Daha tanıtımına aylar olan bu seri hakkında şimdiden sızıntılar ortaya çıkmaya başlamıştı. Ancak bugün ilginç bir şekilde iPhone 16 Pro hakkında bilgiler geldi. 2024 yılında tanıtılacak olan bu seri görünüşe göre şimdiye kadar üretilen en vahşi iPhone olacak.

Apple sızıntıları ile bilinen ve çoğu sızıntısı doğru çıkan LeaksApplePro bugün iPhone 16 Pro hakkında bazı ayrıntılar yayınladı. LeaksApplePro çeşitli değişikliklerin yapılabileceği lansman için hala uzun bir zaman olduğu konusunda uyararak elindeki verileri paylaştı.

LeaksApplePro, iPhone 16 Pro’nun portsuz olmayacağına inanıyor. Bu yıl bildiğiniz gibi Avrupa Birliği’nin zorunluluğundan dolayı iPhone 15 Pro’da USB-C bağlantı noktası alacak. Bu port 2024 yılında da kullanılmaya devam edilecek.

İlginizi Çekebilir: iPhone 15 Pro ile Tuşlar Seviye Atlayacak

İkincisi tahmine göre ise iPhone 16 Pro minimum 256 GB depolama kapasitesine ve maksimum 2 TB depolamaya sahip olacak. Üçüncüsü ise Apple, iPhone 15 Pro ile zam yapacak ve bu zamlı fiyat 2024 model iPhone’da da geçerli olacak.

LeaksApplePro Apple’ın kamerayı geliştirmeye devam edeceğini, ancak ana sensörün hala 48 MP çözünürlüğe sahip olacağını ve Apple’ın yazılım geliştirme ile ilgileneceğini de sözlerine ekledi. Cupertinolu dev isim 2024 yılında karşımıza Apple A18 yonga seti ile çıkabilir. Ancak firma radikal bir karar alıp Pro serisine özel M serisi gibi bir işlemci de üretebilir.

2024 yılına oldukça uzun bir süre var. Bu süreçte Apple’ın planları muhakkak değişecektir. Özellikle kamera tarafında firmanın daha farklı kararlar alması bekleniyor.