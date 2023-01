Apple bildiğiniz gibi Eylül ayında bir aksilik olmazsa karşımıza iPhone 15 serisi ile çıkacak. iPhone 14 Pro stok sorununu hala çözemeyen Apple’ın şu sıralar gözünü yeni canavarlarına çevirdiği ortaya çıktı. Apple’a yakınlığı ile bilinen ünlü analist Ming-Chi Kuo, iPhone 15 Pro modellerinin fiziki görünümlü ama taptic engine ile beslenen güç ve ses tuşlarına sahip olacağını açıkladı.

iPhone 7 ile bildiğiniz gibi ana ekran tuşu fiziki gibi görünüyor ancak haptic engine ile çalışıyordu. Apple daha sonra bu teknolojiyi iPhone’larında kullanmamıştı. Ancak bu durum yeni Pro serisi ile değişecek gibi görünüyor. Kuo’ya göre, iPhone 15 Pro modelleri, düğmelere basıldığında dokunsal giriş sağlayan ancak gerçekten hareket etmeyen iki Taptic Engine ile beslenecek. Bu, yeni MacBook’lardaki Force Touch izleme dörtgeni ve ilk olarak iPhone 7’de görülen katı hal Ana Ekran düğmesine benzer bir yapıda olacak

Yapılan bu tasarım değişikliği sonucunda her iPhone’da kullanılan Taptic Engine sayısının mevcut birden üçe artacağını belirtti. Taptic Engine’in mevcut tedarikçileri arasında ana tedarikçi olarak Luxshare ICT ve ikinci tedarikçi olarak AAC Technologies’in yer aldığı da belirtiliyor

My latest survey indicates that high-end iPhone 15 models will feature solid-state buttons and will equip with additional Taptic Engines to simulate the feel of physical buttons’ force feedback.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 11, 2023