Birkaç gün önce, Apple’ın Avrupa Birliği düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla iPhone pillerinin değiştirilmesini kolaylaştırmayı planladığını anlatmıştık. Apple, pili yerinde tutan yapışkan çekme tırnaklarını, elektrikle uyarılan yapışkanın ayrılması adı verilen ve elektrik çarpmasıyla açılan metal bir kızakla değiştirecek.

İçindekiler iPhone 16 Pro Max pil ömrü daha uzun olacak

iPhone 16 Pro Max pil ömrü daha uzun olacak

Şimdi, ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple’ın pilin çıkarılmasını kolaylaştırmak için paslanmaz çelik bir pil kutusu kullanacağını paylaştı. Bu yeni tasarım, güvenlik gereksinimlerini karşılarken pil hücresi yoğunluğunu %5-10 oranında artıracak. Bu da iPhone 16 Pro Max pil ömrünü önemli ölçüde uzatacak.

Kuo, Sunway’in bu paslanmaz çelik pil kutusunun tedarikçisi olduğunu ve bu yeni iş sayesinde büyük fayda sağlayacağını belirtiyor. Yeni tasarımın ilk kez iPhone 16 Pro Max modelinde kullanılması bekleniyor. Bu sayede iPhone 16 Pro Max pil ömrü, önceki modellere göre daha uzun olacak.

Avrupa Birliği, 2025 yılına kadar tüm akıllı telefon pillerinin kullanıcılar tarafından değiştirilebilir olmasını zorunlu kılıyor. Bu da tüm telefonların pil değiştirmenin yeni ve daha kolay bir yolunu benimseyeceği anlamına geliyor. Apple’ın bu hamlesi, sadece düzenlemelere uyum sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda iPhone 16 Pro Max pil ömrünü de uzatacak.

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Yeni pil muhafazası tasarımıyla iPhone 16 Pro Max pil ömrü önemli ölçüde iyileşecek. Bu değişiklik, kullanıcıların cihazlarını daha uzun süre kullanmalarına olanak tanıyacak ve genel kullanıcı deneyimini artıracak. Apple, bu yenilikle hem düzenlemelere uyum sağlayacak hem de iPhone 16 Pro Max pil ömrünü artırarak kullanıcılarına daha uzun süreli bir performans sunacak.