Apple, 2024 yılında büyük atılımlar yapmaya hazırlanıyor. Şirket, önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen M3 MacBook Air yenilemesi ve yeni OLED iPad Pro modelleriyle birlikte, iPhone 16 Pro serisinin iç ve dış tasarımında pek çok yeniliği beraberinde getirecek. Son günlerde ortaya çıkan bir ihbar, iPhone 16 Pro’nun tasarımı, kamerası ve düğme düzeniyle ilgili heyecan verici detayları gün yüzüne çıkardı.

Önceki model iPhone 15 Pro’nun titanyum çerçevesi, iPhone 16 Pro’da da devam edecek gibi görünüyor. Şirketin, bu çerçeveyi birkaç yıl daha kullanmayı planlaması bekleniyor, ancak iPhone 16 Pro’nun biraz daha büyük bir ekrana sahip olabileceği bildiriliyor. Bu değişiklik, özellikle iPhone 16 Pro Max’in boyutunun aynı kalacağına dair ihbarcının belirtisi olarak görülüyor. Her iki modelde daha büyük bir kasaya sahip olmaları, daha geniş ekran alanı sağlayarak cihazın periskop lens barındırma olasılığını artırabilir.

Rapora göre, iPhone 16 Pro’nun ekran boyutu 6,3 inç olacakken, Pro Max modeli 6,8 inçlik bir ekrana sahip olacak. Bu büyüklük farkı, cihazın daha gelişmiş bir kamera sistemine ev sahipliği yapmasına olanak tanıyacak. Özellikle, periskop lensin kullanılmasıyla birlikte iPhone 16 Pro’nun, 5x optik yakınlaştırmaya sahip bir kamera sistemine kavuşması bekleniyor.

iPhone 16 new information (Rumor)

The size of the 16 Pro models, while many other sources are saying that the size has increased, I am seeing that the 16 Pro Max will have no change, at least that is what I am currently seeing. With no accurate measurements, I cannot guarantee,… pic.twitter.com/uUJjMVikK9

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 4, 2024