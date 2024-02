Bir süredir konuşulan Galaxy S24 ekran soluk hatasının ardından, şimdi de serinin tepe modeli Galaxy S24 Ultra zoom hatası ile gündemde. Bazı kullanıcılar, ilk üretilen Galaxy S24 Ultra modellerinin zoom seviyeleri arasında geçiş yaparken zorlandığını iddia ediyor. Samsung Hindistan ise bu sorunu doğrulamış olabilir. İşte Galaxy S24 Ultra zoom sorunu hakkında bilinenler.

Samsung, bir süredir Galaxy S Ultra kullanıcılarının severek kullandığı 10MP çözünürlüklü 10x telefoto zoom lensini, Galaxy S24 Ultra’da 5x yakınlaştırma sunan 50MP telefoto periskop lens ile değiştirmişti. Ancak görünen o ki, bazı cihazlar farklı yakınlaştırma aralıklarında zoom yaparken pürüzsüz geçişler sunamıyor.

Galaxy S24 Ultra, 200MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera, 10MP 3x zoom ve 50MP 5x periskop telefoto modülüne sahip dört kameralı bir sistem sunuyor. Telefon ayrıca 2x ve 10x optik yakınlaştırma yetenekleri sunarak kullanıcılara geniş bir yakınlaştırma yelpazesi sunuyor.

Ancak, Hindistan’dan bir teknoloji yayıncısının yaptığı testlerde, zoom seviyeleri arasındaki geçişin pürüzsüz olmadığı ortaya çıktı. Yayınlanan videoda 2x, 3x ve 5x arasındaki geçişin titrek olduğu görülüyor. Bir kullanıcı bu durumun kameralar arasında fiziksel bir geçişten kaynaklanabileceğini belirttiğinde, yayıncı Samsung’un showroom’unda sergilenen Galaxy S24 Ultra’nın bu sorunu göstermediğini belirtti.

Ayrıca yayıncı, cihazın portre modunda çekilen fotoğrafların grenli olduğunu, 5x ve 10x yakınlaştırma seviyelerinde ise fotoğrafların donuk göründüğünü belirtti. Yani Galaxy S24 Ultra zoom sorunu ciddi boyutlara ulaşmış durumda.

Kullanıcılar, bu sorunları Samsung’a ilettiklerinde başlangıçta herhangi bir sorun olmadığı söylendi. Ancak, Samsung Hindistan daha sonra bir açıklama yaparak birçok ilk parti üretim cihazda Galaxy S24 Ultra zoom hatası olduğunu kabul etti.

