Apple, bir süredir iPhone 16 Pro üzerinde çalışıyor ve yavaş yavaş cihazların detayları netleşiyor. Akıllı telefon hakkında birçok sızıntı duyduk. Geldiğimiz noktada bugün ise iPhone 16 Pro’nun ekran parlaklığı sızdırıldı. Detaylara bakalım.

iPhone 16 Pro ekran parlaklığı ne kadar olacak?

Instant Digital’in Weibo’da paylaştığı bir sızıntıya göre iPhone 16 Pro 1200 nit parlaklık sunacak. Karşılaştırmak gerekirse, iPhone 15 Pro 1000 nit parlaklığa sahipti. iPhone 16 Pro aynı zamanda gerekli durumlarda 1600 nit parlaklığa kadar da çıkabilecek.

Bir önceki nesil iPhone 15 Pro neler sunuyor?

iPhone 15 Pro 6.1 inçlik 1179×2556 (FHD+) çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızına sahip. Ekran paneli tarafında OLED bir panel tercih edilirken bu panel Corning Ceramic Shield Glass ile korunuyor.

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iPhone 15 Pro kaputun altında Apple A17 Pro yonga seti ile geliyor. Apple A17 Pro; 2 adet 3.78 GHz hızında, 4 adet 2.11 GHz hızında çalışan toplamda 6 çekirdeğe sahip. Bu yonga setine 8 GB RAM eşlik ediyor. Apple A17 Pro yonga seti, gücünü 20W kablolu şarjı destekleyen 3274 mAh büyüklükte bir batarya ile birlikte geliyor.

iPhone’ların en öne çıkan özelliği kameraları. iPhone 15 Pro üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Akıllı telefon f1.78 diyafram değerine sahip OIS destekli 48 MP çözünürlükte ana kamera ile birlikte geliyor. Bu ana kameraya 12 MP f2.8 diyafram değerinde sahip periskop kamera ve 12 MP f2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Bunun yanı sıra cihaz selfieler ve görüntülü aramalar için f1.9 diyafram değerine sahip 12 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.