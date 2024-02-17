iPhone 16 kamera adası ortaya çıktı. Yeni canavar, daha önce iPhone 11 ve iPhone 12 modellerinde gördüğümüz tasarım ile gelebilir. Apple’ın yeni amiral gemisi nostaljik bir tasarıma sahip olabilir. iPhone 16 nasıl görünecek, ne zaman çıkacak, özellikleri neler olacak? İşte tüm merak ettikleriniz.

iPhone 16 Kamerası Çok Dikkat Çekecek, Dikey Tasarım Geri Geliyor

Apple’ın sonraki amiral gemisi iPhone 16’nın heyecan verici özellikleri gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Yeni bilgilere göre, cihazın arka tarafında tamamen yeniden tasarlanmış bir kamera modülü yer alacak ve bu kez iki sensör dikey olarak konumlandırılacak.

Bugün elde edilen görüntülerle beraber, cihazın kamera modülü ortaya çıktı. Görüntüler, iPhone 15’teki çapraz düzenin aksine, bu kez dikey olarak düzenlenmiş iki kamerayı ortaya koyuyor. Bu bilgi, X’te paylaşım yapan güvenilir sızıntı kaynağı Majin Bu’dan geldi ve endüstri kaynakları tarafından doğrulandı.

Kaynaklara göre, bu yeni düzenleme, Eylül ayında piyasaya sürülecek olan temel iPhone 16 modelinde kullanılacak olan “I-34” kamera projesinin ana kamera düzenini temsil ediyor. Apple’ın bu dikey kurulumla berabet standat ve Plus iPhone modellerine de Apple Vision Pro için Uzamsal Video kaydı getirebileceği düşünülüyor, bu da değişikliğin arkasındaki temel motivasyon olabilir.

This would appear to be the new camera module of the iPhone 16, as you can see the vertical positioning is confirmed pic.twitter.com/JWF5olGwQ4 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 16, 2024

Ancak, bu tasarım değişikliği sadece kamerada değil. iPhone 16’nın ayrıca iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’te karşımıza çıkan Eylem düğmesine sahip olması bekleniyor. Ayrıca, cihaz sağ tarafında bulunan kuvvet sensörü teknolojisi ile desteklenen ek bir Yakalama düğmesiyle birlikte gelecek. Bu da uzamsal video çekmek için bir özellik olabilir.

iPhone 16 Ne Zaman Çıkacak?

iPhone 16 çıkış tarihi de bu süreçte en sık sorulan sorulardan biri. iPhone 16 ne zaman çıkacak diye merak edenler için, yeni serinin çıkış tarihinin Eylül ayı olmasını bekliyoruz. iPhone 15 serisi 22 Eylül tarihinde tanıtılmıştı. Yeni iPhone’lar da benzer bir tarihte çıkacaktır. Satışlar ise Ekim 2024‘te başlayacak gibi.

Apple cephesinin bu yeni özelliklerle birlikte serinin kullanıcı deneyimini nasıl iyileştireceği merak konusu. iPhone tutkunları, yeni kamera düzenlemesi ve ek özelliklerin cihazın performansını ve işlevselliğini nasıl etkileyeceğini görmek için sabırsızlıkla bekliyor.

Sonuç olarak, bu haberler Apple hayranlarını heyecanlandırıyor ve iPhone’un gelecekteki evrimi hakkında ipuçları sunuyor. Her geçen gün daha fazla detay ortaya çıkarken, iPhone 16’nın piyasaya sürülmesiyle birlikte teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni iPhone nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!