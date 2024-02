iPhone 16 kamera adası ortaya çıktı. Yeni canavar, daha önce iPhone 11 ve iPhone 12 modellerinde gördüğümüz tasarım ile gelebilir. Apple’ın yeni amiral gemisi nostaljik bir tasarıma sahip olabilir. iPhone 16 nasıl görünecek, ne zaman çıkacak, özellikleri neler olacak? İşte tüm merak ettikleriniz.

Apple’ın sonraki amiral gemisi iPhone 16’nın heyecan verici özellikleri gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Yeni bilgilere göre, cihazın arka tarafında tamamen yeniden tasarlanmış bir kamera modülü yer alacak ve bu kez iki sensör dikey olarak konumlandırılacak.

Bugün elde edilen görüntülerle beraber, cihazın kamera modülü ortaya çıktı. Görüntüler, iPhone 15’teki çapraz düzenin aksine, bu kez dikey olarak düzenlenmiş iki kamerayı ortaya koyuyor. Bu bilgi, X’te paylaşım yapan güvenilir sızıntı kaynağı Majin Bu’dan geldi ve endüstri kaynakları tarafından doğrulandı.

Kaynaklara göre, bu yeni düzenleme, Eylül ayında piyasaya sürülecek olan temel iPhone 16 modelinde kullanılacak olan “I-34” kamera projesinin ana kamera düzenini temsil ediyor. Apple’ın bu dikey kurulumla berabet standat ve Plus iPhone modellerine de Apple Vision Pro için Uzamsal Video kaydı getirebileceği düşünülüyor, bu da değişikliğin arkasındaki temel motivasyon olabilir.

This would appear to be the new camera module of the iPhone 16, as you can see the vertical positioning is confirmed pic.twitter.com/JWF5olGwQ4

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 16, 2024