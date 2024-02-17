Android 15 geliştirici önizleme sürümü bugün kullanıma sunuldu. Bu yeni sürüm, Android kullanıcılarına önemli gizlilik iyileştirmeleri ve yeni özellikler sunuyor. Peki Android 15 ne zaman çıkacak? Android 15 hangi telefonlara gelecek? Android 15 yenilikleri neler? İşte tüm merak ettiğiniz soruların cevabı.

Android 15 Geliştirici Önizleme Sürümü Yayınlandı, Android 15 Yenilikleri Neler?

Android 15 yenilikleri neler diye soranlar, biraz üzülebilir. Zira Android 15’in ilk geliştirici önizleme sürümünde göze çarpan değişikliklerin birçoğu kullanıcıya yansımayan, kod tabanında yapılan değişiklikleri içeriyor.

Kısaca Android 15 yeniliklerine bir göz atalım. Android 15, reklamlar üzerinde daha detaylı bir kontrol sağlayacak. Ayarlardaki “Gizlilik ve Güvenlik” bölümüne eklenen “Reklamlar” menüsü, hangi uygulamaların telefonunuzdaki etkinlikleri izlediğini kontrol etmenizi sağlayacak.

Bu, kullanıcıların reklamlar üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlayacak. Uygulamanın sizi takip etmesini ve size kişiselleştirilmiş reklamlar sunmasını önleyebilirsiniz. Bu Apple iOS işletim sisteminda uzun süredir bulunan bir özellik.

Bu sürümdkei bir diğer önemli özellik ise FLEDGE API ile gelen gizlilik iyileştirmeleri. Artık uygulamaların kullanıcıları izlemesini engelleyebilecek ve verilerinizi üçüncü taraf uygulamalarla paylaşmasını önleyebileceksiniz. Bu sayede kullanıcı güvenliği bir adım öteye taşınıyor.

Ayrıca, güncelleme ile birlikte gelen kısmi ekran kaydı özelliği de dikkat çekiyor. Artık ekran kaydı yaparken, sadece belirli bir bölümü kaydedebileceksiniz. Bu özellik, belirli uygulamaları veya belirli bir etkinliği kaydetmek isteyen kullanıcılar için oldukça kullanışlı olacak.

Yeni güncelleme, üçüncü taraf uygulamalar için daha iyi bir kamera optimizasyonu da sunuyor. Özellikle Android neden Instagram’da düşük kaliteli fotoğraflar paylaşıyor diye soranlar bu iyileştirmeden memnun kalacak. Düşük ışıklı ortamlarda çekilen fotoğraflar, artık gerçek zamanlı olarak işlenecek ve daha parlak önizlemeler sunacak. Sosyal medya uygulamalarına atılan fotoğrafların da iyileşmesi bekleniyor.

Android 15 Hangi Telefonlara Gelecek?

Android 15 hangi telefonlara gelecek diye soran Pixel 5 kullanıcıları için kötü haber geldi. Geliştirici Önizlemesi şu anda yalnızca Pixel 6 serisi ve daha yeni Pixel cihazları için kullanılabilir durumda. Bu durum, Pixel 5 serisi için yazılım desteğinin resmen sona erdiği anlamına geliyor.

Yeni güncelleme, Pixel 6a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 7a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Fold ve Pixel Tablet gibi yeni Pixel cihazları için kullanılabilir olacak.

Samsung, Xiaomi, OnePlus, Vivo ve Honor gibi popüler akıllı telefon üreticilerinin Android 15 takvimi ise henüz belli değil. Ancak firmaların en yeni amiral gemisi akıllı telefonlarına bu güncellemenin geleceğini biliyoruz. Ufak bir liste paylaşmak da mümkün.

Samsung

Galaxy S21 serisi (S21 FE dahil)

Galaxy S22 serisi

Galaxy S23 serisi (S23 FE dahil)

Galaxy S24 serisi

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 5

Galaxy A54

Galaxy A34

Galaxy A24

Galaxy M24

Galaxy M34

Galaxy M54

Xiaomi

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Redmi Note 12

Redmi Note 12s

Xiaomi Pad 6

POCO F5

OnePlus

OnePlus 10

OnePlus 11

OnePlus 12

OnePlus Pad

OnePlus Fold

OnePlus Nord 3

Android 15 Ne Zaman Çıkacak?

Android 15 ne zaman çıkacak sorusu da çok sık soruluyor. Aslında yeni Android sürümü resmen çıkıt. Fakat bu sürüm geliştirici önizleme sürümü olarak kullanıma sunulmuş durumda. Bu nedenle herkes bu sürümü deneyemiyor.

Herkese açık beta sürümleri konusunda, Google genel beta sürümünün Mart ve Nisan ayları arasında yayınlanabileceğini duyurdu. Eğer Samsung telefonunuzda One UI 7, OnePlus telefonunuzda OxygenOS 15 ne zaman çıkacak gibi sorularınız varsa, bunun için yaz aylarını beklememiz gerekebilir. Zira Platform Stability yani kararlı sürüme o zaman ulaşacağız.

Genelde üreticiler Google’dan birkaç ay sonra kendi Android arayüzlerinin beta sürümünü kullanıma sunuyor. Yıl sonu gibi ise OneUI 7, OxygenOS 15, MIUI 16 gibi yazılımların beta sürümlerini görebiliriz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Android sürümü nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!