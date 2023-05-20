Apple bu yılın sonlarına doğru yeni iPhone 15 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak, piyasaya sürülmeden önce yaklaşan akıllı telefonlarla ilgili çok sayıda söylenti ve sızıntıyı zaten ele almıştık. Şimdi, son rapor güncellenmiş tasarım öğelerinden bazılarını ortaya koyuyor.

Cupertino merkezli dev, görünüşe göre yaklaşmakta olan iPhone 15 Pro Max modellerinin arka tasarımında küçük değişiklikler yapmayı planlıyor. Haber, bilgileri Twitter’da paylaşan @Unknownz21 adlı duyumcudan geldi. Sızıntıda, markanın arka taraftaki kamera modülünü yenilemeyi planladığı belirtildi. iPhone 15 Pro Max, kamera sensörleri için yeni bir düzene sahip olacak ve aynı zamanda yeni bir periskop kamera lensi de içerecek.

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Bu yeni sensör, yeni iPhone’lardaki büyütme yeteneklerine katkıda bulunacak. Yine de bunlar üst seviye Pro modellerine özel olacak. Bunun dışında, bu yeni sensörlerin 5x veya 6x’e kadar optik yakınlaştırma da sunacağı bildiriliyor. Arka kamera modülü düzenindeki değişikliklerin bu yeni sensörü barındırmak için yapıldığı bildiriliyor. Öte yandan, daha uygun fiyatlı iPhone 15 ve iPhone 15 Plus’ın son nesil iPhone 14 Pro modellerindeki 48 megapiksel kamera ile gelmesi bekleniyor.

Yeni düzende ultra geniş açılı lens ve telefoto kamera arka kamera modülünde yer değiştirecek. Bilmeyenler için, flaş ve LiDAR sensörü arasındaki kamera, iPhone 15 Pro Max modelindeki yeni periskop lensi içeren kameradır. Modülde yer alması gereken daha yeni donanım nedeniyle düzen değiştiriliyor.