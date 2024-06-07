iPhone garanti şartları ve Apple Watch garanti şartları değişti. iPhone tamir ettirecekler için kötü haber geldi. Eğer servise iPhone bırakmak istiyorsanız, bu haberi dikkatli okumanızda fayda var. iPhone ve Apple Watch kullanıcıları için Apple garanti şartları değişti. Peki Apple garanti şartları neler? İşte bilmeniz gerekenler.

iPhone garanti şartları değişti, iPhone tamir ettirecekler buna dikkat edin!

iPhone garanti ve Apple Watch garanti kapsamı ile ilgili önemli bir güncelleme yapıldı. Apple, bu ay itibarıyla iPhone tamir ve onarım politikalarında dikkate değer değişiklikler gerçekleştirdi. Artık tek bir kılcal çatlak, standart garanti kapsamında karşılanmıyor ve bu tür onarımlar “kaza sonucu hasar” olarak değerlendiriliyor, bu da kullanıcıların bu tür hasarlar için ödeme yapmasını gerektiriyor.

Bu değişiklikten önce, Apple garanti politikası, iPhone ve Apple Watch kullanıcıları için görünür başka bir hasar veya çatlağa neden olan belirgin bir darbe noktası olmadığı sürece, tek bir kılcal çatlak hasarını garanti kapsamında karşılıyordu. Ancak, bu hafta Apple Store’lara ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcılarına dağıtılan yeni talimatlarla, tek kılcal çatlakların artık standart garanti kapsamında yer almadığı açıklandı. Bu durumda, kullanıcılar tek bir ince çizgi çatlağı bildirdiğinde, bu talep artık kaza sonucu hasar olarak işleme alınacak.

iPhone garanti şartları ve Apple Watch garanti şartları özelinde yapılan bu değişiklik, cihazınızda başka bir hasar veya darbe noktası olmasa bile tek bir kılcal çatlak için onarım ücreti ödemeniz gerektiği anlamına geliyor. Şu an itibariyle bu yeni politika yalnızca iPhone ve Apple Watch için geçerli olup, iPad ve Mac için tek bir kılcal çatlak onarımı garanti kapsamında karşılanmaya devam ediliyor.

Apple, bu politika değişikliği için özel bir neden bildirmedi. Ancak, tarihsel olarak, bu tür politikaların mağaza ve tamirhaneler arasında farklılık göstermesi nedeniyle her zaman tutarsız bir şekilde uygulandığı zaten biliniyor. Yeni değişiklikle birlikte, servis sağlayıcılar artık bu konuda daha az esneklik gösterecek. iPhone garanti şartları değişiminden sonra, artık bu tarz hatalar için ödeme yapmanız gerekeceği neredeyse kesin denebilir. Tamamen servisin inisiyatifine kalmış durumdasınız.

Apple kullanıcıları, bu yeni iPhone garanti şartları hakkında daha fazla bilgi edinmek ve olası onarım masraflarından kaçınmak için dikkatli olmalıdır. Bu güncellemeler, özellikle tek kılcal çatlak gibi görünüşte küçük hasarların bile ciddi maliyetler yaratabileceğini göstermektedir. Apple’ın bu değişikliği, kullanıcıların cihazlarına daha dikkatli davranmalarını ve olası hasarlardan kaçınmalarını teşvik ediyor olabilir.

Sonuç olarak, Apple’ın yeni iPhone garanti şartları ve Apple Watch garanti kapsamı ile ilgili bu değişiklik, kullanıcıların cihazlarına yönelik tamir ve onarım politikalarını yeniden gözden geçirmelerini gerektiriyor. Özellikle, tek kılcal çatlakların artık garanti kapsamında olmadığını bilmek, kullanıcıların cihazlarını daha dikkatli kullanmalarını gerektirebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple onarım şartları değişimi doğru bir hamle mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!