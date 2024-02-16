Apple, yapay zeka odaklı özelliklerle donatılmış iOS 18 ve iPhone 16 serisinin lansmanını hazırlıyor. Şirketin, Haziran ayında düzenlenecek olan WWDC 2024 etkinliğinde, çeşitli yapay zeka araçlarını tanıtması bekleniyor. Ünlü analist Jeff Pu, iPhone 16’nın, iOS 18 ile birlikte gelecek yapay zeka özelliklerine sahip ilk cihaz olacağını belirtti. Şu anda, iPhone 16 serisinin, önemli ölçüde güçlendirilmiş bir Neural Engine’e sahip olacağı söyleniyor, bu da üretken yapay zeka özelliklerine ciddi bir destek sağlayacak.

Economic Daily News’e göre, Apple’ın iPhone ve Mac için yakında piyasaya süreceği A18 ve M4 yongaları, ek çekirdeklerle güçlendirilmiş bir Neural Engine performansı sunacak. Daha fazla çekirdeğe sahip olan Neural Engine, çeşitli avantajlar sunarak daha hızlı yapay zeka ve makine öğrenimi görevlerine izin veriyor. Bu donanım yükseltmesinin, iOS 18’in gelecek üretken yapay zeka özellikleri için oldukça yararlı olması bekleniyor.

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Apple’ın özel üretken yapay zeka modelleri geliştirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Şirket, kullanıcıların komutlarına göre görselleri canlandırmasını sağlayan Keyframer gibi çeşitli araçlar üzerinde çalışıyor. Ayrıca, doğal dil komutlarına dayalı olarak görüntüleri düzenleyebilen ve değiştirebilen üretken yapay zeka teknolojisinin geliştirilmesinde de öncü rol oynuyor.

Apple ayrıca Siri’nin yapay zeka yeteneklerini geliştirmeyi planlıyor. Üretken yapay zeka teknolojisi sayesinde Siri, kullanıcı sorgularının bağlamını daha iyi anlayabilecek. Apple’ın bu yılın sonlarına doğru iPhone 16 modelleriyle birlikte A18 çipini piyasaya sürmesi bekleniyor. Ayrıca, yeni çipin potansiyel olarak üretken yapay zeka özelliklerini sadece iPhone 16 modellerinde kullanılabilir kılacağı da belirtiliyor.

iPhone 16, iOS 18’in üretken yapay zeka özelliklerini desteklemek için güçlendirilmiş bir Neural Engine’e sahip olacak. Apple, geçmişte iPhone modellerinde Neural Engine’in çekirdek sayısını artırmıştı ve en son iPhone’larında bu performansı daha da artırmıştı. Ayrıca, şirket, Mac’lerdeki yapay zeka performansını da gelecek M4 yongalarıyla iyileştirmeyi hedefliyor. Ancak, Apple’ın bu teknolojileri iPhone 16 modellerine nasıl entegre edeceği hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.