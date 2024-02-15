Samsung, geçen ay tanıttığı Galaxy S24 serisindeki ekran ve fotoğraf kalitesi sorunlarına yanıt olarak bir güncelleme duyurdu. Güney Koreli teknoloji devi, bu ayın sonunda S24, S24 Plus ve S24 Ultra modellerinde kullanıma sunulacak olan güncellemenin, kullanıcıların geri bildirimlerine dayandığını belirtti.

Şirket, kullanıcılarını dinlediğini ve gelen geri bildirimler doğrultusunda yaklaşan güncellemenin geliştirildiğini vurguladı. Güncelleme, cihaz ekranı ve kamera genelinde gelişmiş seçenekler ve deneyim sağlamayı hedefliyor. Bu, Samsung’un donanım ve yazılım entegrasyon çabalarıyla birlikte gerçekleştirilecek.

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Özellikle, Samsung’un varsayılan ekran ayarını daha doğal bir deneyime ayarladığı belirtildi. Şirket, kullanıcıların beğenisine sunulan bir “Canlılık” seçeneğiyle ekran ayarlarını daha fazla kişiselleştirmeyi amaçlıyor.

Şu anda, bu özellik mevcut yazılım sürümünde bulunmamakla birlikte, Samsung, önümüzdeki güncellemede bu özelliği tanıtacağını duyurdu. Kaydırıcının üç adımlı bir seçeneğe sahip olması bekleniyor, böylece kullanıcılar canlı bir görsel deneyim için tercihlerine göre ekran canlılığını ayarlayabilecekler.

Ekran sorunlarının yanı sıra, Samsung ayrıca kullanıcılar tarafından bildirilen kamera sorunlarını da ele alıyor. Şirket, temel kamera işlevlerini geliştirme ve optimize etme yolunda ilerliyor. Bu iyileştirmeler, yakınlaştırma işlevlerinden portre moduna, gece grafisinden arka kamera video çekim yeteneklerine kadar çeşitli alanlarda gerçekleştirilecek. Bu güncelleme ile kullanıcılar, Galaxy S24 serisi cihazlarında daha iyi bir fotoğraf ve video deneyimi yaşayacaklar.