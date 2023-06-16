Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen Apple iPhone 15 serisi, telefon dünyasında yeni standartlar belirlemesiyle dikkat çekecek. Çeşitli sızıntılarla ilgili bilgiler şu ana kadar ortaya çıktı. Öncelikle, yeni telefonların önceki modellere kıyasla daha yüksek fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor ve iPhone 14 Pro ve Pro Max’in tasarım dilini benimsemesi bekleniyor. Şimdi ise Apple ve Foxconn, Foxconn’un Zhengzhou’daki tesisinde yeni iPhone modellerinin deneme üretimine başlamasıyla ilgili sızıntıları daha da güçlendirecek.

Apple’ın iPhone 15 serisi için siparişleri kısa bir süre sonra almaya başlaması bekleniyor. Bu yeni akıllı telefonun büyük ilgi görmesi ve ilk haftalarda milyonlarca satış yapması bekleniyor. Bu talebi karşılamak için Apple, Foxconn’un Zhengzhou fabrikasında iPhone 15 serisinin deneme üretimine başlamış durumda. Test aşamasının kısa olması bekleniyor ve seri üretimin bu ayın sonunda başlaması planlanıyor.

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Raporlara göre, Apple’ın iPhone 15 serisi için 85-90 milyon adet stoklama hedefi olduğu belirtiliyor. Bu birimlerin çoğunun Pro modellerine ait olması bekleniyor. Foxconn, üretim ve tedarik ihtiyaçlarını karşılamak için yeni çalışanlara yönelik imza ikramiyelerini artırdı. Foxconn’a ek olarak, Shenzhen Luxshare Precision da iPhone 15 serisi için ikinci bir tedarikçi olarak görev yapacak. Peki, iPhone 15 ailesinden neler bekleyebiliriz?

iPhone 15 ailesinin, iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerine benzer yeni bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Bu, düz kenarlara sahip bir tasarım, daha küçük bir çentik ve bir titanyum çerçeve içerebilir. Ayrıca, serinin geliştirilmiş kameralara sahip olması bekleniyor. Bu, yeni bir 48MP ana kamera, bir periskop telefoto lensi ve otomatik odaklamalı bir ön kamera gibi özellikleri içerebilir.

iPhone 15 ailesinin yeni bir A17 Bionic çip ile desteklenmesi bekleniyor. Bu çipin TSMC’nin 3nm üretim sürecine dayanması bekleniyor ve A16 Bionic çipe kıyasla önemli performans ve verimlilik iyileştirmeleri sunabilir. Ayrıca, telefonların daha hızlı şarj etmeyi destekleyen USB-C’ye sahip olması bekleniyor. Bu, yeni bir bağlantı noktası veya daha yüksek şarj hızlarını destekleyen yeni bir MagSafe şarj cihazı aracılığıyla sağlanabilir.