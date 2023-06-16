A101 teknolojik ürünleri uygun fiyata tüketiciler ile buluşturmaya tam gaz devam ediyor. Bu zamana kadar sattığı iPhone modelleri ile teknoloji gündeminde kendine yer bulan A101’de bugün birbirinden güzel yeni teknolojik ürünler mağazalardaki yerini alacak.

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iPhone 14 Plus, iPhone 13 ve Apple Watch Series 7 satacak olan A101’de PlayStation 5, Galaxy S23, Redmi Note 11 Pro ve diğer teknolojik ürünler de satılacak. Gelin bu ürünlerin fiyatlarına yakından bakalım.

iPhone 14 Plus 128 GB: 39.995 TL

iPhone 13 512 GB: 39.499 TL

Apple Watch 7 GPS 41 mm: 8.299 TL

PlayStation 5 Dijital Sürüm: 18.999 TL

Lenovo IdeaPad 1 15.6 inç notebook: 6.499 TL

Lenovo Tab M10 2. nesil 10.3 inç tablet: 4.499 TL

Samsung Galaxy S23 256 GB: 31.499 TL

Samsung Galaxy A53 128 GB: 10.999 TL

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 128 GB: 9.699 TL

Xiaomi Redmi Note 12S 256 GB: 8.999 TL

Xiaomi 1C 23.8 inç monitör: 2.799 TL

JBL Wawe 100 TWS Kulaklık: 799 TL

Microsoft Mobile kablosuz mouse: 189 TL

Bu ürünlerin stoklarla sınırlı olduğunu ve her mağazada yer alamayabileceğini belirtelim. Piyasa değerinin çok altında satılan bu ürünler muhtemelen bugün stoklara gelir gelmez tükenecek. Bu yüzden elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Peki, siz bu indirimleri nasıl bulunuyorsunuz? Özellikle iPhone 14 Plus’ın fiyatı son zamlardan sonra çok alınabilir görünüyor.