Yaklaşık bir aydan daha kısa bir süre içerisinde Apple’ın iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerini tanıtacağı bir etkinlik düzenlemesi bekleniyor. Bu amiral gemisi telefonlarla ilgili detaylar sürekli olarak sızıyor. Henüz resmi davetiyeler gönderilmemiş olsa da duyurunun Eylül ayının ilk yarısında yapılacağı öngörülüyor. Analistler, etkinliğin 12 veya 13 Eylül tarihlerinde gerçekleşebileceğini öne sürmüşlerdi. Sonraki sızıntılarsa bu tarihleri doğruluyor.

iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerinin, çeşitli özelliklerle donatılarak iPhone 14 serisine kıyasla önemli yükseltmeler sunacağı belirtiliyor. Özellikle iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Plus modellerinin, iPhone 14 Pro modelleri gibi Dynamic Island özelliğine sahip olması bekleniyor. Ayrıca daha uygun fiyatlı modellerde USB-C bağlantı noktası gibi veri aktarımı ve şarj hızlarını artıracak yeni özellikler de bulunabilir.

Sızıntıları paylaşan kaynağa göre, Apple muhtemelen iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerini 12 Eylül’de piyasaya sürecek. Ancak bu tarih kesin olmamakla birlikte, şirketin lansmanı biraz daha önce veya sonra da yapabileceği ihtimali bulunuyor. Apple, olası bir etkinlik tarihini doğrulamak amacıyla basın davetiyelerini önümüzdeki haftalarda gönderebilir.

According to what was reported by a source who asked me to remain anonymous, the Apple event will be held on September 12th. I can’t be 100% sure of this information, but here are the screenshots.

NPI = New Product Launch pic.twitter.com/7Wheb3Dra0

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 25, 2023