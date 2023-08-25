Cuma Raporu #273 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
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Cuma Raporu #273 zaman çizelgesi
00:00 Giriş, faiz kararı, depremler ve yangınlar
18:11 Made in India
23:30 HONOR 90 Tanıtıldı
33:43 vivo V29 Ön Siparişe açıldı
37:50 Rekabet Kurumu Sahibinden.com’a Rekor Ceza Kesti!
42:54 Togg Açık Artırmacıların Eline Düştü! Bakanlık Harekete Geçti!
46:54 Rekabet Kurumu, Canon Eurasia’ya soruşturma başlattı
55:44 PlayStation Portal ve yeni kulaklıklar tanıtıldı
59:16 Hindistan bir ilki gerçekleştirdi: Chandrayaan 3, Ay’a indi!
1:04:47 Katlanabilir telefon pazarında lider değişti: İşte sıralama
1:07:30 Bakan Şimşek’ten ‘öğrencilere vergisiz telefon’ açıklaması
1:13:00 MediaMarkt yenilenmiş telefonlar için kiralama hizmeti başlattı
1:18:17 TurkNet’e yüzde 20 oranında zam geldi
1:23:31 Getir açıkladı: İşten çıkarmalar başlıyor!
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