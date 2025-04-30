Savunma sanayisindeki tecrübesini tıbbi cihaz üretimine taşıyan ASELSAN, Türkiye’de ilk kez milli imkanlarla geliştirilen Kalp Akciğer Makinesini tanıttı. Geliştirilen bu cihaz, açık kalp ameliyatlarında kritik bir rol üstleniyor ve hastanın yaşam fonksiyonlarını sürdürebilmesi için kalp ve akciğer görevlerini geçici olarak devralıyor.

ASELSAN, Sağlıkta da Yerli ve Milli Üretimle Öne Çıkıyor

ASELSAN mühendisleri ve Türk sağlık profesyonellerinin iş birliğiyle tasarlanan Kalp Akciğer Makinesi, EXPOMed Eurasia Fuarı’nda ilk kez görücüye çıktı. Yüzde 90 yerlilik oranıyla geliştirilen cihaz, Türkiye’nin sağlık alanındaki dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

2020 yılında başlanan Ar-Ge süreci sonucunda cihaz, kan testlerini başarıyla geçti. Ödüllü tasarımıyla dikkat çeken cihaz, If Design, A’Design ve IDA Design gibi prestijli platformlardan ödüller kazandı. Bu başarı, ASELSAN‘ın sağlık teknolojileri alanında da dünya ile rekabet edebileceğini gözler önüne seriyor.

Şu anda TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) ile klinik test süreçleri yürütülen cihazın, 2026 yılı itibarıyla Türkiye’deki hastanelerde aktif olarak kullanılması planlanıyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen bu yerli tıbbi cihazın ihracat potansiyeli de yüksek. Uluslararası pazarda rekabet edebilecek nitelikteki bu ürün, Türkiye’nin medikal cihaz alanındaki ihracatını da artırabilir.

Bu cihazın lansmanına katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, cihazın stratejik önemine dikkat çekerek, “Çok stratejik bir cihaz, bu cihaz olmasa kalp ameliyatı yapamazsınız. Bu cihazı Türkiye’de üretebilir hale geldik ve yüzde 90’ı da yerli. Türkiye, üretim konusunda da sanayi konusunda da sağlıkta artık kabuğunu kırıyor. Bizim iddiamız sağlık, savunma sanayisinden daha büyük bir sanayi olacak.” açıklamasında bulundu.

Yerli üretim gücüyle öne çıkan ASELSAN, teknoloji ve inovasyonla Türkiye’nin sağlık sistemine katkı sunmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda bu ve benzeri yüksek teknolojili yerli cihazların artması bekleniyor.

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