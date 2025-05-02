Galaxy S25 için Android 16 güncellemesi kapıda! Ocak ayında piyasaya sürülen amiral gemisi model, şimdi ise S25 One UI 8 arayüzüyle performans testlerinde yeniden gündeme geldi. Peki Galaxy S25 bu yeni yazılım kombinasyonuyla ne kadar güçlendi? Geekbench verileri dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor.

One UI 8 performansı nasıl? Galaxy S25 Android 16 ile coştu!

Galaxy S25, piyasaya çıktığında One UI 7 arayüzü ve Android 15 işletim sistemiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise Android 16 tabanlı S25 One UI 8 güncellemesiyle yeniden test edildi ve Geekbench platformundaki performans verileri yayınlandı.

SM-S931B model koduna sahip cihaz, tek çekirdek performansında 3194, çoklu çekirdekte ise 10068 puan aldı. Bu değerler, yazılım güncellemesinin performansı olumlu yönde etkilediğini gösteriyor.

Testte yer alan S25 modeli, 8 çekirdekli Qualcomm işlemci ile donatılmış. İşlemcinin 2 çekirdeği 4.47 GHz hızında çalışırken, kalan 6 çekirdek ise 3.53 GHz hızında görev yapıyor. Bu yapı sayesinde cihaz, çoklu görev yönetimi ve üst düzey uygulamalarda performanstan ödün vermiyor.

Android 16 ile gelen sistem düzeyindeki iyileştirmeler, özellikle bu donanımla birleşince günlük kullanımda çok daha hızlı bir deneyim sunuyor. S25 One UI 8, sadece görsel yenilikler sunmuyor.

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Arka planda yapılan optimizasyonlar sayesinde pil tüketimi azaltılırken, uygulama geçişleri daha akıcı hale getiriliyor. Galaxy S25 kullanıcıları için bu güncelleme, sadece yazılım değişimi değil, cihazdan alınan verimin artışı anlamına geliyor.

Samsung’un Android 16 dağıtımıyla birlikte One UI 8 güncellemesini sonbahar döneminde global olarak yaygınlaştırması bekleniyor. Türkiye’deki cihazlara da bu dönemde OTA yoluyla ulaşması kuvvetle muhtemel.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy S25 modelinin Android 16 ve One UI 8 güncellemesi ile sunduğu performans sizce yeterli mi? Güncellemeyi alanlar deneyimlerini bizimle paylaşmayı unutmasın!