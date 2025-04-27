Dijital müzik dünyasının dev ismi Spotify, kullanıcılarını üzecek yeni bir haberle gündemde. Özellikle Türkiye’deki müzikseverler, bu yeni gelişmeleri büyük bir heyecan ve endişe ile takip ediyor. Peki, Spotify fiyatları artacak mı, ne kadar olucak?

Spotify Türkiye’de Fiyatlar Artıyor mu?

Son gelen bilgilere göre Spotify, Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinde Haziran ayında abonelik ücretlerine zam yapmaya hazırlanıyor. Financial Times kaynaklı habere göre, bu artış kullanıcıları yaklaşık 1 Euro daha fazla ödeme yapmak zorunda bırakacak. Spotify henüz ABD’deki abonelik ücretlerinde bir değişikliğe gitmiyor ancak Avrupa’daki zam dalgasının Türkiye’yi de etkileyebileceği konuşuluyor.

Türkiye’deki kullanıcılar Spotify fiyatlarına zaten bu yıl Şubat ayında ciddi bir artışla karşılaşmıştı. Bireysel abonelik 39,99 TL’den 59,99 TL’ye, duo paketi 54,99 TL’den 79,99 TL’ye, aile paketi ise 64,99 TL’den 99,99 TL’ye yükselmişti. Öğrenci paketinin fiyatı da 21,99 TL’den 32,99 TL’ye çıkarılmıştı. Şimdi ise yeni bir zam dalgası kapıda gibi duruyor.

Müzik endüstrisinin önemli isimleri uzun zamandır Spotify gibi platformların fiyatlarının enflasyonun gerisinde kaldığını savunuyor. Video yayın devleriyle kıyaslandığında, Spotify’ın daha uygun fiyatlı olması, sektör gelirlerinde dengesizlik yarattı. Bu da şirketlerin fiyatlarını arttırmak için adım atmasına yol açıyor.

Diğer yandan, Spotify yeni gelir kaynakları yaratma peşinde. “Super Premium” adını taşıyan yeni bir abonelik paketi gündemde. Bu paket ile birlikte kullanıcılara müziklere erken erişim, konser biletlerinde öncelik gibi avantajlar sunulacak. Türkiye’deki Spotify kullanıcıları için de bu özelliklerin oldukça cazip olabileceği düşünülüyor.

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Spotify kullanıcılarını sıcak bir yaz bekliyor. Zam haberleri ve yeni abonelik seçenekleriyle müzik keyfi daha maliyetli hale gelebilir.

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