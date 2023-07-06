Apple’ın heyecanla beklenen iPhone 15 serisinin tanıtılmasına sadece iki ay kaldı. Yeni serinin özelliklerinin yanı sıra, renk seçeneklerinde ve kullanılan malzemelerde de bazı değişiklikler yapılacağı söyleniyor. Apple cephesi, bu yıl hiç görmediğimiz yeni renk seçenekleri ve çok daha güçlü bir kasa malzemesiyle bizleri karşılayabilir! İşte iPhone 15’lerin çok konuşulacak tasarım detayları!

Apple Yeniden Renkli Olmak İstiyor!

Apple’ın iPhone 15 Pro için koyu kırmızı ve iPhone 15 ve iPhone 15 Plus içinse yeşil renk seçeneklerini bu yılki repertuarına eklemesi bekleniyor. iPhone 15 Pro’nun yeni kırmızı rengi “kızıl” olarak adlandırılabilir. Bu renk, bir önceki model olan iPhone 14 Pro’nun koyu mor rengine göre daha açık bir ton olacak. Ancak bunun yine de zengin bir renk olması bekleniyor.

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus içinse yeşil renk seçeneği sunulacak ve bu renk iPhone 12 ve iPhone 11’dekine benzer bir yeşil tonuna sahip olacak. Hatırlatmak gerekirse, bu modellerde camgöbeği tarzı bir renk seçeneğine yer verilmişti. iPhone 13 serisinde de bir yeşil renk seçeneğine yer verilmiş, ancak bu biraz daha koyu bir yeşil olarak karşımıza çıkmıştı.

Bu yeni renk seçenekleri, iPhone 15 serisinin mevcut renk seçeneklerine (gümüş, uzay grisi ve altın) eklenerek daha geniş bir renk yelpazesi sunacak. Ayrıca, iPhone 15 Pro’nun titanyum malzemeden üretileceği söyleniyor ki bu, iPhone için bir ilk olacak. Apple, birkaç yıldır Apple Watch’ta titanyum kullanıyor ve bu malzemenin dayanıklı ve güçlü olduğu biliniyor.

Tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceği belirsiz olsa da, iPhone 15 serisinin Eylül 2023’te piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu süre zarfında, kullanıcılar hangi renk ve malzeme seçeneklerini tercih edecekleri konusunda seçim yapabilirler, tabii eğer Apple’ın uçuk fiyatlarına yetişebileceklerse.

Apple’ın iPhone 15 serisi için yeni renk seçenekleri sunması, kullanıcılara daha fazla kişiselleştirme imkanı sağlayacak. Koyu kırmızı ve yeşil gibi canlı renklerin eklenmesiyle, kullanıcılar cihazlarını istedikleri tarza ve kişiliğe uygun hale getirebilecekler.

Ayrıca, iPhone 15 Pro’nun titanyum malzemeden üretilmesi de önemli bir yenilik olarak dikkat çekiyor. Bu, cihazın daha dayanıklı ve güçlü olmasını sağlayacak. iPhone 15 serisinin piyasaya sürülmesini sabırsızlıkla bekliyoruz ve hangi renk ve malzeme seçeneklerinin en popüler olacağını görmek için heyecanlanıyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Siz hangi rengi tercih ederdiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!