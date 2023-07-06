Samsung, sonraki Galaxy Unpacked etkinliğini Güney Kore’de düzenleyeceğini duyurdu. Etkinliğin tarihi de resmi olarak açıklandı. Samsung’un Galaxy Unpacked etkinliği, 26 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. Şirketin yayınladığı bir poster, yeni nesil katlanabilir akıllı telefonlarından bahsediyor.

Galaxy Unpacked lansman etkinliği, Samsung’un resmi web sitesi ve YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak. Etkinlikte Samsung’un Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 akıllı telefonlarının yanı sıra Galaxy Watch 6 serisi, tabletler ve kulaklıklar gibi birkaç cihazın daha tanıtılması bekleniyor.

Galaxy Z Fold 5’in, biraz daha küçük ve daha hafif bir tasarıma, daha dayanıklı bir menteşeye ve geliştirilmiş bir kullanıcı deneyimine sahip kademeli bir güncelleme olması bekleniyor. Diğer yandan Galaxy Z Flip 5’in ise daha büyük bir ön ekran ve daha güçlü bir işlemci ile geleceği tahmin ediliyor.

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Güney Koreli teknoloji devi, katlanabilir akıllı telefonlar için ön sipariş rezervasyonları da sunuyor ve müşterilere 50 dolar çek veriyor. Rezervasyon penceresi, bu geceden başlayarak 25 Temmuz’a kadar açık olacak. Tabii bu olay Türkiye için geçerli olmayacak. Ülkemizde de satılması beklenen bu yeni ürünler fiyat açısından maalesef ki yeni asgari ücretin 5-6 katı olacak gibi görünüyor…