Cupertinolu teknoloji devi Apple, geçen yıl tanıttığı iPhone 14 serisiyle ana ve Pro serisi arasındaki farkı açmayı başarmıştı. Ancak tasarımsal açıdan çok büyük bir fark yoktu. Bu durum iPhone 15 serisi ile değişecek gibi görünüyor. Son gelen bilgilere göre; iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max akıllı telefonlar, diğer şeylerin yanı sıra, ekranın etrafında daha ince bir çerçeve ile öne çıkacak.

Insider ShrimpApplePro, diğer kaynakların bu konudaki bilgilerine katıldığını söyledi. Aynı zamanda, aynı içeriden biri daha önce yeni neslin eski iPhone’larının da kavisli yüzler alacağını söylemişti. Ancak bu veriler henüz diğer kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Şu anda söylentilere göre, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max seleflerinin ekran boyutlarını koruyacak. Ancak tasarım değişiklikleri iPhone 12’den iPhone 13’e ve iPhone 14’e geçişten daha önemli olacak. Ana model iPhone 15 için henüz kimse bu tür değişikliklerden bahsetmiyor. Ayrıca Pro serisinde Wi-Fi 6E ve bir USB-C konektörü de yer alacak.

Eylül ayında tanıtılacak olan bu yeni modellerin artık tasarımsal açıdan büyük bir yenilik sunması gerekiyor. iPhone 11’den beri aynı tasarımı rötüşlayıp karşımıza sunan Apple artık tepki almaya başladı. Ive’dan sonra tasarım tarafında kapalı kapılar arkasında çalışan Apple’ın bu yıl tasarım konusunda farkını ortaya koyacağını düşünüyoruz.

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Apple yine kamera, ekran ve işlemci tarafında ana ile Pro serisi arasındaki farkı açacak. Ancak son gelen bilgilere göre ana seride bile artık Dynamic Island tasarımına yer verilecek. Bakalım Apple’ın yeni modellerine Android cephesinden nasıl bir yanıt gelecek?