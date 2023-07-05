Apple, iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerini, gelişmiş özelliklerle birlikte piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Son sızıntılara göre, tüm iPhone 15 serisi daha geniş pil kapasitelerine sahip olacak. Hem iPhone 15 Plus hem de iPhone 15 Pro, pil kapasitesi bakımından mevcut modellere göre büyük bir artış gösterecek. Daha önce, iPhone 15 modellerinin iPhone 14 serisine kıyasla biraz daha kalın olacağı söyleniyordu. Bu, cihazlarda daha büyük pil kapasitelerine yer verilmesinin sebebi olabilir.

Foxconn’da bir çalışan, ITHome ile yaptığı röportajda, iPhone 15 serisinin daha büyük pillere sahip olacağını iddia ediyor. iPhone 15 Pro, serinin en küçük piline sahip olacak. Pil kapasitesi nispeten daha az olacak gibi görünse de, Apple, en iyi verimlilik için gelişmiş optimizasyonlar sağlayabilir.

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Mevcut modellere göre, iPhone 15, %18 daha büyük bir pil kapasitesine sahip olacak ve iPhone 15 Plus ile iPhone 15 Pro, %14 daha büyük bir pille gelecek. Son olarak, iPhone 15 Pro Max modelinin %12 daha büyük bir pil ile gelmesi bekleniyor. Detaylar için aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz;

iPhone 15 (3,877mAh) – iPhone 14 (3,227mAh)

iPhone 15 Plus (4,912mAh) – iPhone 14 Plus (4,325mAh)

iPhone 15 Pro (3.650mAh) – iPhone 14 Pro (3,200mAh)

iPhone 15 Pro Max (4,825mAh) – iPhone 14 Pro Max (4,323mAh)

Bu yıl piyasaya sürülen tüm iPhone modelleri arasında iPhone 15 Plus’ın en yüksek pil kapasitesine sahip olduğunu görebiliriz. Öte yandan, iPhone 15 Pro, kapasite artışına rağmen, en düşük pil kapasitesine sahip model olacak. Ancak, dahili değişiklikler nedeniyle pil performansı modelden modele değişebilir.

iPhone 15 Pro, 3nm A17 Bionic çip ile gelirken, standart iPhone 15 modeli muhtemelen 5nm işlemciye dayalı A16 Bionic çipin bir versiyonuyla gelecek. Bu, A17 Bionic çipinin daha düşük enerji tüketimi ile daha yüksek performans sunabileceği anlamına gelir. Ancak, A16 Bionic de oldukça yetenekli bir çip ve performans farkı çok büyük olmayabilir. iPhone 15 Pro ayrıca, standart modellere kıyasla daha düşük güç tüketen 120Hz değişken yenileme hızlı bir ekranla donatılacak. Yazılım optimizasyonları gibi diğer faktörler de pil ömrünü artırabilir. Apple, iPhone 15 serisini Eylül ayında birçok büyük güncellemeyle duyuracak.