Apple, yarın yeni Apple Watch ve AirPods ile birlikte iPhone 15 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Mark Gurman’ın gözlemlediği gibi, Apple, satışların yılda yaklaşık 200-220 milyon adede düşmeye başladığı 2016 yılı civarında premium iPhone’lara doğru stratejik bir geçişi başarıyla gerçekleştirdi. Şirket, 2017’de 999 dolarlık iPhone X’i piyasaya sürdü, 2018’de yerini 1.449 dolarlık iPhone XS Max’e bıraktı ve şimdi 1 TB depolama alanına sahip iPhone 14 Pro Max’i 1.599 dolara sunuyor.

İlginizi Çekebilir: Apple Watch Series 9 Yeni Kalp Atış Hızı Sensörü ve UWB Çipiyle Gelecek!

Yedi yıl boyunca istikrarlı yıllık satış rakamlarına rağmen, bu lüks strateji yaklaşık 70 milyar dolarlık önemli bir gelir artışına yol açtı. Apple ayrıca odağını cihaz birimi satışlarından ürün başına elde edilen gelire kaydırarak bu yaklaşımın başarısını daha da vurguladı.

Mark Gurman, yakında çıkacak iPhone 15 serisinin Apple’ın gelir artışını desteklemeye devam edeceğini öngörüyor. Premium iPhone’ların, titanyum çerçeveler, gelişmiş kamera sensörleri ve genişletilmiş depolama alanı gibi üst düzey bileşenlerin eklenmesi nedeniyle belirli pazarlarda fiyat artışları görmesi muhtemel; bu da tüketicilerin bu üst düzey modelleri tercih etmeleri için ikna edici nedenler sağlıyor.

Apple, üstün pil ömrü, daha hızlı USB-C veri aktarımı, daha ince çerçeveler, geliştirilmiş ekranlar, özelleştirilebilir işlem düğmesi ve daha hızlı çip sunarak iPhone 15 Pro modellerini standart sürümlerden ayırmayı amaçlıyor. Bu yükseltmeler, özellikle küçük bir aylık taksit artışı olarak sunulursa, normal ve Pro modeller arasındaki 200-300 dolar arasındaki fiyat farkını haklı gösterebilir.

Amiral gemisi iPhone 15 Pro Max, optik yakınlaştırma aralığını 3x’ten yaklaşık 6x’e çıkaran bir periskop lense sahip olacak şekilde ayarlandı. Bu önemli yükseltme, Apple’ın premium stratejisine yoğun bir şekilde odaklandığının altını çiziyor. Apple, cihaz geliştirmelerine ek olarak üst düzey aksesuarlara yatırımı da teşvik ediyor. Yeni Apple Watch’ların, titanyum kasa, daha büyük ekran ve daha uzun pil ömrüne sahip Ultra sürümüyle önemli performans yükseltmeleri yapılması planlanıyor. AirPods’ta USB-C şarj desteği için müşteriler daha pahalı olan modele yönlendirilecek.

En yeni iPhone’ların piyasaya sürülmesi, akıllı telefon talebindeki yavaşlama ve Çin’deki endişeler nedeniyle zorlu bir zamana denk geliyor. Mark Gurman, Apple’ın özelliklerle dolu ve daha yüksek fiyatlı iPhone serisinin, şirketin bu zorlukları başarıyla aşmasına yardımcı olmayı amaçladığını öne sürüyor.