Apple, yeni iPhone 15 ve Apple Watch modellerini tanıtmak için gün sayarken, son yayınlanan bir rapor, Apple Watch Series 9’da önemli bir güncelleme bekleyebileceğimize işaret ediyor. Apple Watch Series 9, yepyeni kalp atış hızı sensörü ve UWB çipiyle rakip tanımayacak!

Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 Büyük Yeniliklerle Gelecek!

Bu yılki lansmanda şirketin iki yeni Apple Watch modeli tanıtması bekleniyor. Bunlardan biri Apple Watch Series 9 iken, diğeri de Apple Watch Ultra 2 olacak. Her iki modelin de tasarım açısından önceki nesillerine benzer olması bekleniyor.

Ancak, işlemci tarafında iyileştirmeler yapılacağı söylentiler arasında. Apple cephes, Watch Series 8, Ultra ve 2. nesil SE dahil tüm Apple Watch modelleri için Apple Watch 6’dan beri neredeyse aynı işlemciyi kullanıyordu. Ancak bu kez iPhone 13’lerde kullanılan A15 Bionic bazlı yeni bir çipin kullanılacağı belirtiliyor, bu da daha fazla performans anlamına gelebilir.

Bununla birlikte, yenilikler işlemci güncellemesiyle sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Apple, Series 9 ve Ultra 2’de çeşitli sensör ve donanım iyileştirmeleri yapacak. Bu, kalp atış hızı sensörünün güncellenmiş bir versiyonunu içeriyor. Raporlar yeni sensörün daha hassas olduğunu belirtiyor. Ancak detaylar hala net değil.

Ayrıca, yeni modellerde Apple’ın ultra geniş bant çipi olan U2 çipinin yeni bir versiyonunun bulunması bekleniyor. Bu çip, “geliştirilmiş Find My özelliklerini” mümkün kılacak. Ayrıca, bu çipin iPhone 15’e de eklenmesi bekleniyor. Bu sayede cihazınızı evinizde kaybetseniz bile, yerini tam olarak tespit etmek mümkün olacak.

Raporda dikkat çeken bir diğer detay ise yeni Apple Watch Ultra modelinin tamamen siyah bir versiyonunun mevcut olacağı. İlk nesil Ultra modeli yalnızca gri renkte bulunuyordu. Bu, iPhone 15 Pro’nun yeni bir titanyum çerçeveye sahip olacağı söylentileriyle uyumlu görünüyor. Apple cephesi, bu yıl amiral gemilerinde siyah rengi tercih edecek gibi görünüyor.

Bizler de Apple’ın yeni lansmanını heyecanla bekliyoruz. Bu lansmanda sadece iPhone 15 serisinin değil, yeni giyilebilir cihazların da büyük ilgi çekeceğini şimdiden söylemek mümkün.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple yeni akıllı saatleriyle başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!