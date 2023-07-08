iPhone 15 için renk seçenekleriyle ilgili son söylentilere göre, Apple Pro modelleri için mavi renk tonuna geri dönüş yapabilir. Apple genellikle her yeni Pro modelinde benzersiz bir renk sunarak satışları artırmayı hedefliyor ve şirket bu yıl da geleneği sürdürecek gibi görünüyor! İşte iPhone 15 Pro’nun çok konuşulacak mavi rengi!

iPhone 15 Pro Serisiyle Beraber Mavi Renk Pro’lara Geri Dönüyor!

Güvenilir bir sızıntı kaynağı tarafından paylaşılan bilgilere göre, Apple iPhone 15 Pro serisi için yeni bir mavi tonu üzerinde çalışıyor. Bu mavi tonun gri bir alt tonu olması ve telefonun yeni titanyum çerçevesini tamamlaması bekleniyor. Bu yeni mavi renk, iPhone 12 Pro’da kullanılan Pasifik Mavisi’ne benzer olabilir, ancak daha koyu ve gri tonu daha belirgin olabilir.

Yeni mavi renk, Uzay Grisi ve Gümüş gibi tanıdık renklerin yanı sıra “titanyum grisi” seçeneğiyle birlikte piyasaya sürülebilir. Öte yandan, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan söylentilere konu olan kırmızı renkle ilgili olarak henüz bir gelişme olmadığı belirtiliyor.

Sızıntıyı yapan kişi, Apple’ın bu aşamada kırmızı rengi geliştirdiğine dair bir işaret görmediğini ifade ediyor. Ancak, bu yeni mavi rengin prototip cihazlarda zaten görüldüğüne dair bilgiler bulunuyor. Yine de, sızıntıyı yapan kişi, Apple’ın henüz test aşamasında olduğunu ve hiçbir şeyin kesin olmadığını belirtiyor. Bu da yeni koyu kırmızı rengin sonbaharda piyasaya sürülebileceği anlamına geliyor.

Mavi renk, Apple’ın teknik olarak yabancı olmadığı bir seçenek olmasına rağmen, şirket her zaman üst düzey modellerinde bu rengi tercih etmemişti. Ancak, bu kez iPhone 15 Pro serisinde mavi tonunun geri döneceği ve kullanıcılara çeşitli renk seçenekleri sunulacağı görünüyor.

Apple, bu yıl iPhone 15 Pro Max için çekici bir yeni renk sunarak müşterilerin fiyat etiketi şokunu hafifletebilir. Zira Apple’ın bu yıl fiyatlarda 100 dolarlık bir artışa gideceği söyleniyor. Ülkemizde artan döviz kurlarıyla beraber 77.999 TL fiyatıyla şimdinin en pahalı iPhone’u, yeni seriyle beraber 100.000 TL üstüne bile çıkabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Pro modellere mavi renk yakışacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!