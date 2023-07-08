Apple cephesi, artan döviz kurlarına karşı elini korkak alıştırmadan zamlara başvuran firmalardan biri. Firma daha Haziran ayında bütün ürün gruplarına zam yapmıştı. Apple’ın durmayacağını düşünenler, firmanın bu ay içerisinde bir zam daha yapmasını bekliyor. Ancak, A101 cephesi Apple’ın zamlarına kulak asmıyor ve uygun fiyatlı Apple ürünleri satışına devam ediyor! İşte A101’de haftanın yıldızları!

A101 En Büyük Olmayabilir Ama Çok Büyük Olduğu Kesin!

A101 kataloğunda şu anda Apple sitesinde 52.499 TL’ye satılan iPhone 14 Plus 128 GB modeli, 46.990 TL’ye, yine Apple sitesinde 39.999 TL’ye satılan iPhone 13 128 GB ise 35.999 TL’ye indirilmiş durumda. Ayrıca, herkesin elinde olan ve halen Türkiye’de en çok tercih edilen iPhone modelleri arasında bulunan iPhone 11 64 GB, birçok yerde 23.300 TL civarında satılırken, A101’de 20.949 TL’ye satılıyor.

A101 tarafından sunulan diğer iPhone modellerinin fiyatları da değişiklik gösteriyor. Örneğin, Türkiye’nın en pahalı telefonu unvanını Huawei Mate X3’ün elinden alan iPhone 14 Pro Max 512 GB, A101’de 74.999 TL’ye satılırken, Apple’da 77.999 TL’ye satılıyor.

Ancak bu zam karşıtlığı sadece iPhone’larla sınırlı değil. Apple Watch ve AirPods gibi ürünlerde de fiyatlar farklı. Örneğin, ülkemizin en çok tercih edilen kablosuz kulaklıkları arasında yer alan ve Apple’ın 7.699 TL’ye sattığı 2. nesil AirPods Pro, A101’de 6.349 TL’ye satılıyor.

A101’de satılan diğer iPhone modellerinin fiyatı ise aşağıdaki gibi:

Apple iPhone 14 Pro Max 512 GB: 74 bin 999 TL (Apple Fiyatı: 77 bin 999 TL)

(Apple Fiyatı: 77 bin 999 TL) Apple iPhone 14 Pro 256 GB: 62 bin 999 TL (Apple Fiyatı: 65 bin 499 TL)

(Apple Fiyatı: 65 bin 499 TL) Apple iPhone 14 Pro 512 GB: 69 bin 999 TL (Apple Fiyatı: 73 bin 499 TL)

(Apple Fiyatı: 73 bin 499 TL) Apple iPhone 14 Plus 128 GB: 46 bin 999 TL (Apple Fiyatı: 52 bin 499 TL)

(Apple Fiyatı: 52 bin 499 TL) Apple iPhone 14 Plus 256 GB: 49 bin 990 TL (Apple Fiyatı: 56 bin 499 TL)

(Apple Fiyatı: 56 bin 499 TL) Apple iPhone 14 Plus 512 GB: 57 bin 499 TL (Apple Fiyatı: 64 bin 499 TL)

(Apple Fiyatı: 64 bin 499 TL) Apple iPhone 14 128 GB: 42 bin 499 TL (Apple Fiyatı: 47 bin 499 TL)

(Apple Fiyatı: 47 bin 499 TL) Apple iPhone 14 512 GB: 54 bin 999 TL (Apple Fiyatı: 59 bin 499 TL)

(Apple Fiyatı: 59 bin 499 TL) Apple iPhone 13 128 GB: 35 bin 999 TL (Apple Fiyatı: 39 bin 999 TL)

(Apple Fiyatı: 39 bin 999 TL) Apple iPhone 13 512 GB Mavi: 46 bin 499 TL (Apple Fiyatı: 51 bin 999 TL)

Bu fiyatlar, Apple’ın resmi mağazasında belirlenen fiyatlardan daha düşük ve tüketiciler için cazip bir seçenek sunuyor. A101 gibi perakende şirketlerinin, uygun fiyatlarla ürünleri sunarak müşterilere daha ekonomik seçenekler sunabilmesi önemli.

Bu indirimler büyük ihtimalle kalıcı değil ve stoklarla sınırlı. Bu nedenle eğer fiyatlar her yerde coşmadan önce bir iPhone almak istiyorsanız elinizi çabuk tutmakta fayda var.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? A101’in fiyatlarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!