Fransız iGeneration web sitesinin açıkladığı bilgilere göre Apple, iPhone 15‘in çip girişi olmayan versiyonlarını ABD’nin yanı sıra diğer ülkelerde de satışa sunabilir. Geçen yıldan bu yana şirket, ABD’de fiziksel çip kullanımını terk ederek sanal SIM, eSIM ile iPhone’ların piyasaya sürülmesini benimsemeye başladı.

Raporda ortaya çıktığı üzere, anonim kaynaklar Apple’ın iPhone 15 ve 15 Pro telefonlarını Fransa’da çip yuvası olmadan piyasaya süreceğini öne süren bilgileri ortaya çıkardı. Şimdilik sadece Fransa’dan bahsediliyor, ancak Avrupa’daki diğer ülkelerin ve başka yerlerin de çipsiz modellerin piyasaya sürülmesini memnuniyetle karşılaması mümkün.

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Haberde yer alan alıntıya göre, “Apple kendi ülkesinde SIM kart okuyucusu olmayan versiyonları piyasaya sürmeye karar verdi, bu da eSIM’in artık tek seçenek olduğu anlamına geliyor. Edindiğimiz bilgilere göre, gelecekteki iPhone 15 ve 15 Pro da Fransa’da fiziksel SIM kart olmadan piyasaya sürülebilir.”

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SIM kart yuvası olmayan iPhone

iPhone 14 ve 14 Pro, Apple’ın sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde satılan ilk SIM’siz modelleriydi. Bu versiyonlar sadece eSIM’e sahiptir ve bu teknoloji dünya çapında birçok operatör tarafından ilgi görmeye başlamıştır.

Apple şu ana kadar raporla ilgili yorum yapmadı ve iPhone’un SIM kart yuvası olmayan versiyonlarının diğer ülkelerde piyasaya sürülmesiyle ilgili herhangi bir bilgi vermedi.