Geçtiğimiz gün yayınlanan iOS 16.4 güncellemesi ile beraber Türkiye’de kullanımda olan iPhone modellerine 5G desteği geldi. Peki 5G ülkemizde ne kadar yaygın?

5G Geldi Ama Kullanabilen Yok!

Apple, 2020 yılında gerçekleştirdiği iPhone 12 lansmanında 5G’ye resmen geçiş yaptığını duyurmuştu. Hatta CEO Tim Cook’un lansman boyunca sürekli 5G vurgusu yapması, o dönemler viral içerikler üretilmesine neden olmuştu. Apple, o günden beri piyasaya sürdüğü tüm modellerde 5G desteği sundu.

iOS 16.4 ile 5G Türkiye’de aktif oldu. Şimdilik 5G olmadığı için LTE seçin ki boşuna şarjınızı sömürmesin 😅 pic.twitter.com/1PWFvf8tbs — Ender Öztürk (@wobearacle) March 28, 2023

Ancak 5G desteği ülkemizdeki modellerde yazılımsal olarak kısıtlanmıştı. Son yaşanan gelişmeyle beraber ülkemizdeki iPhone’larda da 5G desteği aktif hale gelmiş oldu. Artık cihazınızın hücresel veri ayarlarına giderek 5G bağlantısını seçebiliyorsunuz.

Ancak şimdilik 5G’yi seçmenizin pek bir anlamı yok. Zira 4G kapsama alanı konusunda bile bazı sorunlar yaşayan ülkemizde 5G’nin kapsama alanının oldukça az olduğunu görüyoruz. Bu nedenle 5G bağlantısını seçmek cihazınızın sürekli olmayan 5G ağlarını aramasına ve boş yere pil tüketmesine neden olabilir.

5G Destekli iPhone Modelleri:



iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone SE (3. nesil) olarak karşımıza çıkıyor.

Firmanın son yıllarda tanıttığı birçok modelde 5G desteği olduğunu görüyoruz. Ancak ne yazık ki iPhone 12 öncesindeki modellerde bu özellik yer almıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Cihazınızda 5G desteği var mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!