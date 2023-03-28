Apple‘ın iPhone 13 modeli, Çin’deki akıllı telefon pazarında 2022 boyunca en çok satan cihaz olmayı başardı ve ilk on satış noktasından üçünü ele geçirdi.

Counterpoint Research tarafından yayınlanan rapora göre, iPhone 13’ün 2022’de Çin’de satılan akıllı telefon birimleri açısından en başarılı cihaz olarak listenin başında yer aldı.

Verilere göre iPhone 13, 2022 yılında Çin’de satılan birimler açısından en çok satan akıllı telefon oldu. Tek başına, 2021’de yüzde 2,3 olan pazar payını yüzde 6,6’ya yükseltmeyi başardı.

iPhone 13’ün ardından ikinci ve üçüncü sırada sırasıyla yüzde 2,2 ve yüzde 1,9’luk paylarla iPhone 13 Pro Max ve iPhone 13 Pro yer aldı. Bu aynı zamanda Apple’ın Pro modellerinin Çin’in ilk on listesine ilk kez girmesi oldu.

Apple, en çok satın alınanlar listesinin ilk üç sırasını işgal etmenin yanı sıra, Çin’in yıl içindeki satış hacminin yüzde 10’undan fazlasına da katkıda bulundu.

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İlk onda geri kalan noktalardan dördünde Honor, ikisinde Vivo ve bir Oppo modeli listeye girmeyi başardı. iPhone serisi dışında, ilk on listesinde yer alan diğer tüm modellerin fiyatının 500 doların altında olması, premium pazarın hala iyi durumda olduğunu gösteriyor.

Counterpoint, 2023’te ilk on modelin satış payının, kısmen “sürekli yıllık satış düşüşü” nedeniyle 2022’deki sabit yüzde 22’lik paydan düşeceğini tahmin ediyor.