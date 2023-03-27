Apple, iOS 17 güncellemesi için yeni bir strateji belirledi ve birkaç önemli özellik ekledi. Bloomberg’den Mark Gurman’ın haberine göre, iOS 17’nin geliştirme sürecinin ilerleyen aşamalarında yapılan strateji değişikliği, güncellemenin daha önce düşünülenden daha önemli olabileceğini gösteriyor.

İlk olarak, iOS 17 başlangıçta bir ayar sürümü olarak planlanmıştı. Ancak geliştirme sürecinin ilerleyen aşamalarında strateji değişti ve güncelleme birkaç “sahip olunması güzel” özellikle donatılacak. Açıklamaya göre;

“Apple iOS 17’yi geliştirmeye başladığında, ilk düşünce bunu bir ayar sürümü olarak adlandırmaktı. Amaç, son teslim tarihlerinin kaçırılması ve hatalı bir başlangıçtan muzdarip olan iddialı bir güncelleme olan iOS 16’nın sorunlarından kaçınmaktı. Ancak geliştirme sürecinin ilerleyen aşamalarında strateji değişti. Artık iOS 17 sürümünün, geçen yılki yenilenmiş kilit ekranı gibi önemli bir iyileştirme içermese bile, birkaç güzel özelliğe sahip olması bekleniyor. Kod adı “Dawn” olan yazılımın amacı, kullanıcıların en çok talep ettiği özelliklerden birkaçını kontrol etmek.”

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Güncelleme, yeni nesil CarPlay deneyimi, Siri’de değişiklikler, yandan yükleme ve alternatif uygulama mağazaları desteği, Apple’ın karma gerçeklik başlığı desteği ve daha fazlası gibi bir dizi iyileştirme ve yeni özellik sunabilir.

iOS 17’nin Haziran ayında düzenlenecek olan Apple’ın Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı’nda önizlemesi yapılacak ve sonbaharda piyasaya sürülecek. Gurman’ın önceki tahminine göre, Apple’ın uzun zamandır beklenen karma gerçeklik başlığına yoğun bir şekilde odaklanması nedeniyle, iOS 17’nin önceki yıllardaki iPhone güncellemelerinden daha az önemli bir güncelleme olabileceği söylenmişti. Ancak güncellemenin stratejisi değişti ve iOS 17, birkaç önemli özelliği içerecek gibi görünüyor.