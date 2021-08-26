Xiaomi 2021’in 2. Çeyreğindeki Gelir ve Kâr Artışını Açıkladı

Xiaomi tüm segmentlerde gösterdiği performansla uzun vadeli değer yaratarak tarihi zirvelere ulaşıyor. Xiaomi, teknoloji alanındaki inovasyonlara devam ederek ve yetenek yönetimi alanındaki becerilerini geliştirerek dünyanın 2. akıllı telefon markası oldu.

Bakmakta fayda var: Xiaomi, Mi Markasını Terk Ediyor

Merkezinde Nesnelerin İnterneti (IoT) platformu ile birbirine bağlı akıllı telefonlar ve akıllı donanımlar bulunan bir tüketici elektroniği ve akıllı üretim şirketi olan Xiaomi 30 Haziran 2021 tarihinde sona eren 2021 yılının ilk altı ayını içeren denetlenmemiş konsolide sonuçlarını açıkladı. Xiaomi’nin gelirleri 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %64 artarak 87,8 milyar RMB’ye (YUAN) ulaştı. Düzeltilmiş net kâr ise bir önceki yıla göre %87,4 artarak 6,3 milyar RMB oldu. İş modelinin ve operasyonların gücünü ve mükemmelliğinin net bir şekilde ortaya çıktığı çeyrekte toplam gelir ve düzeltilmiş net kâr rekor seviyelere ulaştı.

2021 Yılının İkinci Çeyreğinde Öne Çıkan Rakamlar:

Toplam gelir, yıllık %64 artışla 87,8 milyar RMB’ye ulaştı.

Brüt kâr, yıllık %96,7 artışla 15,1 milyar RMB oldu.

IFRS dışı düzeltilmiş net kâr yıllık %87,4 artışla 6,32 milyar RMB’ye yükseldi.

2021 Yılının İlk Yarısında Öne Çıkan Rakamlar:

Toplam gelir, yıllık %59,5 artışla 164,67 milyar RMB’ye ulaştı.

Brüt kâr, yıllık %92,1 artışla 29,3 milyar RMB oldu.

IFRS dışı düzeltilmiş net kâr yıllık %118,4 artışla 12,39 milyar RMB’ye yükseldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Xiaomi: “2021’in ikinci çeyreğinde olağanüstü performansımızın en büyük destekleyicisi ‘Smartphone x AIoT’ stratejimiz olmaya devam etti. İleriye dönük olarak çift marka stratejimizi uygulamaya, gelişmiş teknolojilere yaptığımız yatırımları artırmaya, yetenekleri işe alıp teşvik etmeye, kanal yapımızı genişletmeye, premium düzeyde akıllı telefon çözümlerimizi geliştirmeye ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeye devam edeceğiz. Ayrıca, ürün ve çözümlerimizde en son teknolojik yenilikleri kullanarak ve daha sofistike hale getirerek ‘Smartphone × AIoT’ stratejimize bağlı kalmaya devam edeceğiz. Ayrıca, tüm ürün ve çözümlerimizde kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunmak ve dünyadaki herkese daha iyi bir yaşam sunmak için akıllı telefonlarımız ve IoT ürünlerimiz arasındaki bağlantıyı geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Xiaomi Üç Aylık Performans Değerlendirmesi Şu Şekilde:

Xiaomi, dünya genelinde akıllı telefon satışları sıralamasında 2. sıraya yükselirken ürünleriyle akıllı telefon pazarındaki yerini daha da sağlamlaştırdı. Teknoloji geliştirme, yeni yetenekleri işe alma ve kanal yapısını yükseltmeye olan kararlılığını sürdüren Xiaomi, akıllı telefon pazarındaki gelirleri ve satış rakamlarıyla 2021’in ikinci çeyreğinde büyümesini sürdürdü. Akıllı telefonlardan elde edilen gelir, raporlama döneminde %86,8 artışla 59,1 milyar RMB’ye ulaştı. Grubun dünya genelinde akıllı telefon satışları yıllık %86,8 artışla 52,9 milyon adede ulaştı. Xiaomi, Canalys’e göre dünya genelinde akıllı telefon satışları açısından ikinci çeyrekte ilk kez %16,7’ye ulaşan pazar payıyla 2. sırada yer aldı.

Grubun Çin pazarındaki akıllı telefon satışları da arttı. Canalys’e göre 2021’in ikinci çeyreğinde Xiaomi’nin 2020 yılında %10,3 olan Çin akıllı telefon pazarındaki payı %16,8’e yükseldi. Akıllı telefon satışlarındaki yıllık %35,1 artışla 3. sırada yer alarak pazardaki büyük oyuncular arasında büyüme oranı en yüksek olan şirket oldu. Grup çift marka stratejisini uygulamaya devam etti. Şirket, Xiaomi markası altında premium akıllı telefon portföyünü zenginleştirmeye odaklanmış durumda. Ayrıca Xiaomi 11 Pro, Xiaomi 11 Ultra ve Xiaomi MIX FOLD ürünlerinin ilk çeyrekte gösterdikleri başarının ardından 10 Ağustos’ta kamerası ekran panelinin altında yer alan ilk akıllı telefonu Xiaomi MIX 4’ü tanıtmıştı.

Üçüncü taraf verilerine göre, 2021 yılının ilk çeyreğinde 3.000 RMB – 4.000 RMB, 4.000 RMB – 5.000 RBM ve 5.000 RMB üzeri fiyat aralıklarında satılan akıllı telefonların Çin pazarındaki payları bir önceki yılın çeyreğine göre artış gösterdi. 2021’in ilk yarısında, Çin’de 3.000 RMB veya üzerinde ve yurtdışı pazarlarda 300 Euro veya eş değerinde perakende satış fiyatı olan akıllı telefonların dünya genelinde satış miktarı, 2020’de satılan toplam yaklaşık 10 milyon adedi aşarak 12 milyon adedin üzerine çıktı.

Redmi markası ise rekabetçi ürünler sunmaya devam ediyor. 30 Nisan 2021 itibariyle, Redmi Note Serisinin dünya genelinde satışları, Redmi markasının her geçen gün artan popülaritesi sayesinde 200 milyon adedi aştı. Şirket, 26 Mayıs 2021’di Çin’de büyük ilgi gören Redmi Note 10 serisini tanıtmıştı.

Akıllı cihazlar arasında bağlantıyı geliştiren “Smartphone × AIoT” stratejisi ile güçlenen performans

2021’in ikinci çeyreğinde IoT ve yaşam tarzı ürünleri segmentinden elde edilen gelir, bir önceki yıla göre %35,9 artarak 20,7 milyar RMB’ye yükseldi. İkinci çeyrekte dünya genelinde akıllı TV satışları 2,5 milyon adedi aşan şirket pazar lideri konumunu korudu. All View Cloud’a (“AVC”) göre ilk çeyrekte şirket, Çin’deki TV satışlarında arka arkaya 10 çeyrektir 1. sırada, küresel olarak ise ilk 5 arasında yer almaya devam etti.

Grubun IoT ve yaşam tarzı ürün segmentinin yurt dışı pazarlardaki büyümesi devam etti. Yurt dışı pazarlarda IoT ve yaşam tarzı ürünlerinden elde edilen gelir, ilk çeyrekte yıllık %93,8 artış gösterdi. Elektrikli scooterlar, akıllı TV’ler, akıllı bileklikler ve akıllı saatler, yurt dışı pazarlarda popüler olmaya devam etti.

30 Haziran 2021 itibarıyla Xiaomi’nin IoT (Nesnelerin İnterneti) platformundaki bağlı IoT cihaz sayısı (akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar hariç) bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %34 artarak yaklaşık 374,5 milyon adede ulaştı. Ayrıca şirketin IoT platformuna (akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar hariç) bağlı beş veya daha fazla cihaza sahip kullanıcı sayısı ise yıllık %44,5 artarak 7,4 milyona ulaştı. 2021 yılının haziran ayında AI Assistant’ın aktif kullanıcı sayısı ilk kez 100 milyonu aşarak 102 milyona ulaştı. Mi Home uygulamasının aktif kullanıcı sayısı ise yıllık %38,6 artışla 56,5 milyona ulaştı.