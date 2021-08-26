Akıllı Telefonlar
Xiaomi 2021’in 2. Çeyreğindeki Gelir ve Kâr Artışını Açıkladı
Xiaomi tüm segmentlerde gösterdiği performansla uzun vadeli değer yaratarak tarihi zirvelere ulaşıyor. Xiaomi, teknoloji alanındaki inovasyonlara devam ederek ve yetenek yönetimi alanındaki becerilerini geliştirerek dünyanın 2. akıllı telefon markası oldu.
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Merkezinde Nesnelerin İnterneti (IoT) platformu ile birbirine bağlı akıllı telefonlar ve akıllı donanımlar bulunan bir tüketici elektroniği ve akıllı üretim şirketi olan Xiaomi 30 Haziran 2021 tarihinde sona eren 2021 yılının ilk altı ayını içeren denetlenmemiş konsolide sonuçlarını açıkladı. Xiaomi’nin gelirleri 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %64 artarak 87,8 milyar RMB’ye (YUAN) ulaştı. Düzeltilmiş net kâr ise bir önceki yıla göre %87,4 artarak 6,3 milyar RMB oldu. İş modelinin ve operasyonların gücünü ve mükemmelliğinin net bir şekilde ortaya çıktığı çeyrekte toplam gelir ve düzeltilmiş net kâr rekor seviyelere ulaştı.
2021 Yılının İkinci Çeyreğinde Öne Çıkan Rakamlar:
- Toplam gelir, yıllık %64 artışla 87,8 milyar RMB’ye ulaştı.
- Brüt kâr, yıllık %96,7 artışla 15,1 milyar RMB oldu.
- IFRS dışı düzeltilmiş net kâr yıllık %87,4 artışla 6,32 milyar RMB’ye yükseldi.
2021 Yılının İlk Yarısında Öne Çıkan Rakamlar:
- Toplam gelir, yıllık %59,5 artışla 164,67 milyar RMB’ye ulaştı.
- Brüt kâr, yıllık %92,1 artışla 29,3 milyar RMB oldu.
- IFRS dışı düzeltilmiş net kâr yıllık %118,4 artışla 12,39 milyar RMB’ye yükseldi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Xiaomi: “2021’in ikinci çeyreğinde olağanüstü performansımızın en büyük destekleyicisi ‘Smartphone x AIoT’ stratejimiz olmaya devam etti. İleriye dönük olarak çift marka stratejimizi uygulamaya, gelişmiş teknolojilere yaptığımız yatırımları artırmaya, yetenekleri işe alıp teşvik etmeye, kanal yapımızı genişletmeye, premium düzeyde akıllı telefon çözümlerimizi geliştirmeye ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeye devam edeceğiz. Ayrıca, ürün ve çözümlerimizde en son teknolojik yenilikleri kullanarak ve daha sofistike hale getirerek ‘Smartphone × AIoT’ stratejimize bağlı kalmaya devam edeceğiz. Ayrıca, tüm ürün ve çözümlerimizde kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunmak ve dünyadaki herkese daha iyi bir yaşam sunmak için akıllı telefonlarımız ve IoT ürünlerimiz arasındaki bağlantıyı geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.
Xiaomi Üç Aylık Performans Değerlendirmesi Şu Şekilde:
Xiaomi, dünya genelinde akıllı telefon satışları sıralamasında 2. sıraya yükselirken ürünleriyle akıllı telefon pazarındaki yerini daha da sağlamlaştırdı. Teknoloji geliştirme, yeni yetenekleri işe alma ve kanal yapısını yükseltmeye olan kararlılığını sürdüren Xiaomi, akıllı telefon pazarındaki gelirleri ve satış rakamlarıyla 2021’in ikinci çeyreğinde büyümesini sürdürdü. Akıllı telefonlardan elde edilen gelir, raporlama döneminde %86,8 artışla 59,1 milyar RMB’ye ulaştı. Grubun dünya genelinde akıllı telefon satışları yıllık %86,8 artışla 52,9 milyon adede ulaştı. Xiaomi, Canalys’e göre dünya genelinde akıllı telefon satışları açısından ikinci çeyrekte ilk kez %16,7’ye ulaşan pazar payıyla 2. sırada yer aldı.
Grubun Çin pazarındaki akıllı telefon satışları da arttı. Canalys’e göre 2021’in ikinci çeyreğinde Xiaomi’nin 2020 yılında %10,3 olan Çin akıllı telefon pazarındaki payı %16,8’e yükseldi. Akıllı telefon satışlarındaki yıllık %35,1 artışla 3. sırada yer alarak pazardaki büyük oyuncular arasında büyüme oranı en yüksek olan şirket oldu. Grup çift marka stratejisini uygulamaya devam etti. Şirket, Xiaomi markası altında premium akıllı telefon portföyünü zenginleştirmeye odaklanmış durumda. Ayrıca Xiaomi 11 Pro, Xiaomi 11 Ultra ve Xiaomi MIX FOLD ürünlerinin ilk çeyrekte gösterdikleri başarının ardından 10 Ağustos’ta kamerası ekran panelinin altında yer alan ilk akıllı telefonu Xiaomi MIX 4’ü tanıtmıştı.
Üçüncü taraf verilerine göre, 2021 yılının ilk çeyreğinde 3.000 RMB – 4.000 RMB, 4.000 RMB – 5.000 RBM ve 5.000 RMB üzeri fiyat aralıklarında satılan akıllı telefonların Çin pazarındaki payları bir önceki yılın çeyreğine göre artış gösterdi. 2021’in ilk yarısında, Çin’de 3.000 RMB veya üzerinde ve yurtdışı pazarlarda 300 Euro veya eş değerinde perakende satış fiyatı olan akıllı telefonların dünya genelinde satış miktarı, 2020’de satılan toplam yaklaşık 10 milyon adedi aşarak 12 milyon adedin üzerine çıktı.
Redmi markası ise rekabetçi ürünler sunmaya devam ediyor. 30 Nisan 2021 itibariyle, Redmi Note Serisinin dünya genelinde satışları, Redmi markasının her geçen gün artan popülaritesi sayesinde 200 milyon adedi aştı. Şirket, 26 Mayıs 2021’di Çin’de büyük ilgi gören Redmi Note 10 serisini tanıtmıştı.
Akıllı cihazlar arasında bağlantıyı geliştiren “Smartphone × AIoT” stratejisi ile güçlenen performans
2021’in ikinci çeyreğinde IoT ve yaşam tarzı ürünleri segmentinden elde edilen gelir, bir önceki yıla göre %35,9 artarak 20,7 milyar RMB’ye yükseldi. İkinci çeyrekte dünya genelinde akıllı TV satışları 2,5 milyon adedi aşan şirket pazar lideri konumunu korudu. All View Cloud’a (“AVC”) göre ilk çeyrekte şirket, Çin’deki TV satışlarında arka arkaya 10 çeyrektir 1. sırada, küresel olarak ise ilk 5 arasında yer almaya devam etti.
Grubun IoT ve yaşam tarzı ürün segmentinin yurt dışı pazarlardaki büyümesi devam etti. Yurt dışı pazarlarda IoT ve yaşam tarzı ürünlerinden elde edilen gelir, ilk çeyrekte yıllık %93,8 artış gösterdi. Elektrikli scooterlar, akıllı TV’ler, akıllı bileklikler ve akıllı saatler, yurt dışı pazarlarda popüler olmaya devam etti.
30 Haziran 2021 itibarıyla Xiaomi’nin IoT (Nesnelerin İnterneti) platformundaki bağlı IoT cihaz sayısı (akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar hariç) bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %34 artarak yaklaşık 374,5 milyon adede ulaştı. Ayrıca şirketin IoT platformuna (akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar hariç) bağlı beş veya daha fazla cihaza sahip kullanıcı sayısı ise yıllık %44,5 artarak 7,4 milyona ulaştı. 2021 yılının haziran ayında AI Assistant’ın aktif kullanıcı sayısı ilk kez 100 milyonu aşarak 102 milyona ulaştı. Mi Home uygulamasının aktif kullanıcı sayısı ise yıllık %38,6 artışla 56,5 milyona ulaştı.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 FE 5G’nin Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı!
Samsung‘un yeni uygun fiyatlı amiral gemisi modeli Samsung Galaxy S21 FE 5G‘nin bazı özellikleri ortaya çıktı. İşte Galaxy S21 FE 5G’nin özellikleri.
Samsung‘un yakın tarihte tanıtacağı yeni uygun fiyatlı amiral gemisi modeli Galaxy S21 FE 5G, yavaş yavaş karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde bir yanlışlık sonucu karşımıza çıkan Galaxy S21 FE 5G, şimdi Google Play Console‘da görüntülendi. Tabi bazı özellikleri de ortaya çıktı. Şimdi gelin Samsung‘un yeni modeli S21 FE 5G’nin özelliklerine göz atalım.
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Samsung Galaxy S21 FE 5G’nin özellikleri!
Son yıllarda amiral gemisi modellerinin “FE” yani “Fan Edition” sürümünü de üreten Samsung, S21 ailesine bir “FE” modeli katmaya hazırlanıyor. Bir süredir konuşulan Galaxy S21 FE 5G, bazı özellikleriyle uygulama geliştiricileri tarafından kullanılan Google Play Console’da ortaya çıktı.
Bir süre önce Geekbench‘te ortaya çıkan S21 FE 5G’nin Snapdragon 888 ile geleceğini biliyorduk Google Play Console‘daki verilere göre de Galaxy S21 FE 5G, performansını kesin olarak Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 888 yonga setinden alacak.
Öte yandan Google Play Console‘daki bilgilere göz attığımızda cihazın 6GB RAM bellek ve Android 11 işletim sistemi ile geleceğini görüyoruz. Ekran tarafında ise 1080 x 2009 piksel çözünürlüklü bir panelin bizleri karşılayacağı bildiriliyor. Burada bulunmayan bir diğer bilgi ise bu ekranın 6.4 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip Super AMOLED bir ekran olduğu yönünde.
Galaxy S21 FE 5G‘nin son derece yeterli özellikler sunduğunu görüyoruz. “FE” modellerinde daha uygun fiyat için daha düşük özellikler sunan Samsung, bu modelde işlemci tarafından feragat etmeyip Snapdragon 888 yonga setini kullanmış. Ancak bu işlemci ile beraber görmeye alıştığımız 8GB RAM bellek burada yok. Zaten cihazı “FE” yapan kısım aslında biraz da buradan geliyor.
Piyasada çok görmediğimiz Snapdragon 888 ve 6GB RAM belleği birlikte kullanacak olan Samsung Galaxy S21 FE 5G, yüksek bir ihtimalle performanstan ödün vermeyecek. Keza cihaz diğer cazip özellikleri ve fiyatı ile kullanıcıları kendisine çekecek. Biz genel olarak Galaxy S21 FE 5G’nin özelliklerini yeterli bulduk. Sizce Galaxy S21 FE 5G’nin özellikleri yeterli olacak mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
iPhone 13 Beklenenden Daha Pahalı Olabilir!
DigiTimes tarafından belirtilmeyen kaynaklara atıfta bulunan yeni bir rapor, Tayvanlı bir yarı iletken üretim şirketi ve Apple için iPhone telefonların işlemci üreticisi olan TSMC’nin gelişmiş 7nm altı işlemleri için teknolojilerinin fiyatlarını artırıyor olabileceğini iddia ediyor.
Bakmakta fayda var: Xiaomi 2021’in 2. Çeyreğindeki Gelir ve Kâr Artışını Açıkladı
TSMC’nin müşterilerinden biri Apple ve Apple Insider tarafından belirtildiği gibi, iPhone 13’e güç vermesini beklediğimiz muhtemelen 5nm sürecinde geliştirilecek olan Apple A15 işlemcisi fiyat artışından etkilenebilir ve buna karşılık iPhone 13’ün fiyat etiketi de beklenenden çok daha yüksek bir şekilde olabilir. Bilindiği üzere dünyada Covid19 ile başlayan pandeminin etkileri her sektörde görülmeye başlamıştı. Teknoloji de etkilenen sektörler arasında yer aldı. Oluşan küresel bir çip kıtlığının ortasında TSMC’nin müşterilerine, özellikle 7nm altı işlemcilerde %3 ile %5 arasında bir maliyet artış görmekle birlikte %30’a varan fiyat artışları beklemelerini söylediği bildiriliyor.
Bu bilgilerin doğru olup olmadığı ve bunun sonucunda iPhone 13’ün bu üretim maliyetlerinden etkilenip etkilemeyeceği, büyük olasılıkla önümüzdeki ay yapılacak olan yeni Apple etkinliğinde öğreneceğiz. iPhone 13, 13 Pro, iPhone 13 Pro Max ve iPhone 13 mini, en son söylentilere göre Apple yine sanal bir etkinlik yapacak. Etkinliğin yapılacağı tarihin ise 14 Eylül Salı günü yapılması planlanıyor.
Yeni iPhone 13 ailesinde bizleri neler bekliyor?
Daha önce Apple, iPad Pro modellerine koyduğu ProMotion 120Hz yenileme hızına sahip olan ekranlar yumuşak kaydırma ve gelişmiş animasyon efektleri sunacak. Bataryaları daha fazla tüketen bir gelişme olsa da, Düşük Sıcaklık Polikristal Oksit (LTPO) ekran panelinin kullanılması sayesinde yenileme hızının değişken olmasını sağlayarak ekranda e-posta veya metin gibi sabit biriçerik olduğunda pil ömründen tasarruf sağlıyor. LTPO ekran paneli, iPhone 13 modellerinin her zaman açık bir ekrana sahip olmasına da izin verecek.
Kamera kısmında iPhon 13 Pro ve 13 Pro Max modellerinde zoom kapasitesinin arttırılması ve makro yeteneğine sahip olması beklenenler arasında. Ek olarak 20W hızl şarj desteğinin de yeni modellerle birlikte artması beklenenler arasında. Bununla birlikte seride yeni renklerin olmasına da kesin gözüyle bakılıyor.
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