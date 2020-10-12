Apple
iPhone 12, daha küçük çentik ve daha ince çerçevelerle geliyor!
iCloud’da farkedilen ve yeni iPhone serisine ait olduğu düşünülen görseller, yeni modellerde daha küçük çentik ve daha ince çerçeveler olacağını işaret ediyor. Ortaya çıkan görseller iPhone 12 Mini modeline ait olabilir.
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Yeni iPhone ailesinin tanıtılmasına saatler kala iCloud web stitesinde ortaya çıkan simge paketleri, şimdiye kadar gelen birçok sızıntıyı doğrular nitelikte. iCloud’da yer alan ve yeni iPhone ailesini gösterdiği düşünülen görseller, ilk olarak AppleSWUpdate adlı Twitter hesabı tarafından paylaşıldı. 9to5Mac kullanıcıları tarafından daha yüksek kalitedeki görsellere erişilmesiyle, mevcut iPhone modelleriyle karşılaştırılması yapıldı.
Selefiyle oldukça benzer yapıdaki çentik, biraz daha küçültülmüş görünüyor. Çentikte yapılan değişiklik belki de çoğu kullanıcı tarafından fark edilmeyecek. Çentik tarafında yapılan bu değişikliğin, baz modeli mi yoksa Mini modelini mi gösterdiği hakkında ise bir bilgi yok. Ayrıca dört sekmeye yüklenen görsellerle beraber Apple, dört farklı modelin geleceğini, etkinliğe saatler kala doğrulamış oldu.
iPhone 12, OLED paneller ile daha ince çerçevelere sahip olacak
Sızıntı görsellerde bir diğer göz çarpan detay ise OLED panellere geçilmesiyle beraber incelen yan çerçeveler. iPhone modelleri için yapılan en büyük eleştirilerin başında gelen kalın çerçeveler, yeni modellerde oldukça inceltilmiş görünüyor. Bu bağlamda iPhone 12 baz modeliyle iPhone 11 Pro aynı çerçeve kalınlığına sahip olacak gibi görünüyor. 13 Ekim’de gerçekleştirilecek etkinliğin ardından iPhone ailesiyle alakalı tüm detayları öğrenmiş olacağız.
Aksesuar
watchOS 7.0.2 yayımlandı, pil tüketim sorunu düzeltildi!
watchOS 7 işletim sisteminin hata düzeltme güncellemesi olan watchOS 7.0.2 bugün Apple tarafından yayımlandı, kritik pil hatası giderildi.
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watchOS 7.0.2 ile pil tüketim hatası düzeltildi!
Apple bugün, tüm kullanıcılar için watchOS 7.0.2’yi piyasaya sürdü. Bu, Eylül ayında watchOS 7’nin piyasaya sürülmesinden bu yana Apple Watch işletim sistemi için yapılan ikinci güncelleme oldu. Bugün yayımlanan güncelleme, bazı Apple Watch kullanıcılarını etkileyen aşırı pil tüketimini ve EKG uygulamasıyla ilgili hataları düzeltmeyi vaat ediyor.
WatchOS 7’nin ana özelliklerinden biri, Apple Watch kullanıcılarının uyku analizini kontrol etmelerine ve özel kestirmelerle uyku vakti rutini tanımlamalarına olanak sağkayan uyku takibi özelliğiydi. Apple Watch’ta artık yeni bir Kestirmeler uygulaması var. Aynı zamanda Antrenmanlar uygulaması, dans, fonksiyonel kuvvet antrenmanı ve temel antrenman dahil olmak üzere yeni egzersiz türleri sunuyor.
watchOS 7 ayrıca, Aile Kurulumu’nu kullanan ebeveynlerin yeni bir Apple Watch’u başka bir cihaz kullanmak yerine kendi iPhone’larında eşleştirmesine izin veriyor. Apple ayrıca Siri ve Haritalar uygulamasında da iyileştirmeler yaptı ve hatta el yıkama algılamayı Apple Watch’a dahil etti.
Apple daha sonra Cüzdan uygulamasıyla ilgili bir sorunu çözmek için birkaç hafta önce watchOS 7.0.1’i piyasaya sürmüştü ve bugün watchOS 7.0.2 daha fazla hatayı düzeltmek için yüklenebilir duruma getirildi. WatchOS 7.0.2’nin tam sürüm notlarını aşağıda okuyabilirsiniz:
watchOS 7.0.2, aşağıdakiler dahil iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri içerir.
- Pilin daha hızlı bitmesine neden olabilecek bir sorunu ele alır
- Mevcut olduğu bölgelerde bazı kullanıcıların EKG uygulamasına erişmesini engelleyen bir sorunu çözer
WatchOS 7.0.2, iPhone’daki Apple Watch uygulaması aracılığıyla Genel > Yazılım Güncelleme’ye gidilerek ücretsiz olarak indirilebilir. Yeni yazılımı yüklemek için Apple Watch’un en az yüzde 50 oranında pilinin olması, bir şarj cihazına yerleştirilmesi ve iPhone’unuzun yakınında olması gerekmektedir.
Akıllı Telefonlar
Apple, iPhone 12 serisi için 5G’yi seçti!
Apple’ın, iPhone 12 serisi için 5G ve 120 Hz ekran arasında seçim yapması gerektiği belirtiliyordu. Apple tercihini 5G’den yana kullanmış olabilir.
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Apple neden 5G’yi seçti?
iPhone 12 serisinin 120 Hz ekranlara sahip olup olmayacağına dair çelişkili raporlar duymuştuk. Son sızıntılara göre fikir birliği “hayır” olarak görünmekte ve iki farklı kaynak tarafından belirtilen sebepte bunun basitçe pil tüketimi tasarrufu için olduğu söylenmektedir.
Sızıntı kaynağı Jon Prosser’e göre, Apple önündeki iki seçenekten birini seçme durumuyla karşı karşıya kaldı. Bu iki seçenek, ya yeni iPhone 12’lere 5G desteği sağlayamaktı (4G’den daha fazla güç tüketir) ya da 120 Hz (60 Hz’den daha fazla güç kullanır) ekran yenileme hızına sahip bir ekran eklemekti. Her ikisini de eklemek pil ömrünü çok kısaltırdı bu yüzden her ikisi aynı anda gerçekleşemezdi.
Cupertino’daki ekip, pazarlaması daha kolay olduğu için 5G’yi seçti. Çünkü 120 Hz ekran yenileme hızlarının avantajlarını insanlara anlatmaya çalışmak yerine hızlı internet bağlantısı reklamı yapmak daha anlaşılabilirdi. Bu aynı zamanda tüketicileri daha fazla etkileyecekti.
5G modemler ve OLED ekranlar daha az güç tüketimi sağlamak için geliştirilmeye açık parçalar. Bu yüzden 2021 yılında piyasaya sürülecek iPhone’larda hem 5G hem de 120 Hz ekran görme ihtimalimiz çok yüksek. Ama bu yıl için 120 Hz ekran görmek pek olası gözükmüyor.
Aksesuar
Apple, lansman öncesi Beats açılış sayfasını sitesinden kaldırdı!
Apple, şirketin AirPods kulaklıklara odaklanacağının olası bir işareti olarak “Beats by Dre” sayfasını kaldırmak için web sitesini değiştirdi.
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Apple neyi amaçlıyor?
Beats ürünlerinin açılış sayfası artık Apple’ın web sitesinde bulunmuyor. Wayback Machine, sayfanın 2 Ekim’den itibaren orijinal haliyle bir anlık görüntüsüne sahipken, 9 Ekim’deki en son anlık görüntü, sayfayı aşağı olarak gösteriyor. Bu da Apple’ın bu iki tarih arasında bir yerde bu sayfayı kaldırdığına işaret ediyor.
Son birkaç hafta içinde bazı kaynaklar, Beats’in destek web sitesine giden tüm bağlantıların Apple’ın kendi destek sayfalarından kademeli olarak kaldırıldığını gözlemledi. Apple ayrıca, kullanıcıların Beats Wireless kulaklıklarının ve hoparlörlerinin donanım yazılımını güncellemelerine olanak tanıyan Beats Updater yardımcı programını sessizce kullanımdan kaldırdı.
Apple, çevrimiçi mağazasının kulaklık ve hoparlör bölümünde hala Beats markalı ürünler satılmakta. Bununla birlikte, bu ayın başlarında Bloomberg, Apple’ın artık Sonos, Bose ve Logitech gibi şirketlerin kulaklıklarını ve kablosuz hoparlörlerini satmayacağını bildirmişti. Apple geçmişte de buna benzer bir şey yapmıştı ve Apple Watch’u piyasaya sürmeden önce fitness aktivitelerini gözlemleyen başka markalara ait ürünleri sitesinden kaldırmıştı.
Bunların hepsi Apple’ın ses kategorisindeki yeni ürün lansmanlarına hazır olduğunu gösteriyor. Söylentiler, Apple’ın daha küçük, daha düşük maliyetli HomePod, AirPods ve AirPods Pro ile birlikte satılmak üzere “AirPods Studio” olarak adlandırılan Apple markalı yüksek kaliteli kulak üstü kulaklıklar da dahil olmak üzere birkaç yeni ses ürünü üzerinde çalıştığını gösteriyor.
Bu yeni ürünlerin her ikisinin de yıl sonundan önce piyasaya sürülmesi bekleniyor. Üçüncü taraf ses ürünlerinin çevrimiçi mağazadan kaldırılması, Apple’ın yeni ses cihazlarını yakında, belki de bu hafta içinde görmeye başlayabileceğimizi gösteriyor. Yeni iPhone 12 serisinin de duyurulmasının beklendiği Apple Etkinliği, 13 Ekim Salı günü internet ortamı üzerinden gerçekleşecek.