iPhone 12, daha küçük çentik ve daha ince çerçevelerle geliyor!

iCloud’da farkedilen ve yeni iPhone serisine ait olduğu düşünülen görseller, yeni modellerde daha küçük çentik ve daha ince çerçeveler olacağını işaret ediyor. Ortaya çıkan görseller iPhone 12 Mini modeline ait olabilir.

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Yeni iPhone ailesinin tanıtılmasına saatler kala iCloud web stitesinde ortaya çıkan simge paketleri, şimdiye kadar gelen birçok sızıntıyı doğrular nitelikte. iCloud’da yer alan ve yeni iPhone ailesini gösterdiği düşünülen görseller, ilk olarak AppleSWUpdate adlı Twitter hesabı tarafından paylaşıldı. 9to5Mac kullanıcıları tarafından daha yüksek kalitedeki görsellere erişilmesiyle, mevcut iPhone modelleriyle karşılaştırılması yapıldı.

Selefiyle oldukça benzer yapıdaki çentik, biraz daha küçültülmüş görünüyor. Çentikte yapılan değişiklik belki de çoğu kullanıcı tarafından fark edilmeyecek. Çentik tarafında yapılan bu değişikliğin, baz modeli mi yoksa Mini modelini mi gösterdiği hakkında ise bir bilgi yok. Ayrıca dört sekmeye yüklenen görsellerle beraber Apple, dört farklı modelin geleceğini, etkinliğe saatler kala doğrulamış oldu.

iPhone 12, OLED paneller ile daha ince çerçevelere sahip olacak

Sızıntı görsellerde bir diğer göz çarpan detay ise OLED panellere geçilmesiyle beraber incelen yan çerçeveler. iPhone modelleri için yapılan en büyük eleştirilerin başında gelen kalın çerçeveler, yeni modellerde oldukça inceltilmiş görünüyor. Bu bağlamda iPhone 12 baz modeliyle iPhone 11 Pro aynı çerçeve kalınlığına sahip olacak gibi görünüyor. 13 Ekim’de gerçekleştirilecek etkinliğin ardından iPhone ailesiyle alakalı tüm detayları öğrenmiş olacağız.