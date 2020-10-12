6.1 inçlik iPhone 12, en çok satan model olacak!

Sektördeki analiz ve sızıntı verileriyle bilinen Ming Chi Kuo, iPhone 12 ailesinde en çok satacak modelin 6.1 inçlik baz model olacağını ifade etti. Kuo’ya göre iPhone 12 Mini daha uygun fiyatlı olsa da ekranı nedeniyle tüketici portföyü daralıyor.

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13 Ekim’de tanıtılacak olan iPhone 12’ler farklı ekran ve konfigürasyon seçenekleriyle tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sektördeki analiz, sızıntı ve raporlarıyla bilinen Ming Chi Kuo, yeni bir rapor yayınladı. Kuo raporunda bu yıl satılacak olan iPhone modelleri hakkında analizlerini ve beklentilerine yer verdi.. Kuo’ya göre 6.1 inçlik iPhone 12 modeli, ailenin en çok tercih edilecek modeli olabilir.

iPhone 12 Mini, ekranı nedeniyle handikaplı

Geçen senenin modellerine göre yaklaşık olarak 100$ pahalı olacak yeni 12 ailesi, yeni Mini modeliyle genişliyor. Gelecek olan Mini modelinin 699$ fiyat etiketiyle geleceği öne sürülüyor. iPhone 11’in baz modeliyle aynı fiyat etiketindeki modelin toplam satışta yüzde 20 pay sahibi olacağını belirten Kuo, modelde yer alan küçük ekranın handikap oluşturacağını aktarıyor.

iPhone 12’lerin üst segment versiyonu Pro Max modeline ise fiyatı nedeniyle erişilmesi zor olacak. Pro Max’ler için de yüzde 20’lik pay biçen Kuo, popüler versiyonun baz iPhone 12 ya da 12 Pro modeli olacağını öne sürüyor. 9to5Mac‘te yer alan habere göre 23 Ekim’de satışa sunulacak yeni iPhone 12’lerin daha pahalı olma sebebi, Apple’ın bütün modellerde OLED panele geçmesi olarak gösteriliyor.

Kuo’ya göre satışlar düşecek

Yeni modellerin 5G bağlantı teknolojisi kazanmasındansa satışlarının daha çok fiyatlandırmaya bağlı olduğunu aktaran analist, geçen seneye göre daha az cihaz satılacağını öngörüyor. Buna neden olan en büyük sebep ise tanıtımda yaşanan gecikme olarak gösteriliyor. 13 Ekim’de gerçekleştirilecek olan etkinlikle yeni iPhone serisi haricinde Apple, HomePod ve AirPods Studio’yu da tanıtmış olacak. Ürünün satışa çıkmasının ardından selefine göre nasıl bir satış performansı göstereceği ise merak ediliyor.