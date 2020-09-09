Sizin Yorumunuz
iPhone 11 – Sizin Yorumunuz (Mahmut Cırık)
Sizin Yorumunuz serimizin iPhone 12 gelmek üzere iken yeni konuğu iPhone 11 telefonuyla Mahmut Cırık oldu. Bakalım Mahmut, nasıl bir kullanıcı deneyimi paylaşacak?
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iPhone 11 – Sizin Yorumunuz (Mahmut Cırık)
Mahmut daha önce de Sizin Yorumunuz serimize katılarak iPhone 8 Plus deneyimini anlatmıştı. O videoya da https://youtu.be/BZT6c-2Y0V8 adresinden ulaşabilirsiniz.
Sizin Yorumunuz
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