Sizin Yorumunuz serimizin iPhone 12 gelmek üzere iken yeni konuğu iPhone 11 telefonuyla Mahmut Cırık oldu. Bakalım Mahmut, nasıl bir kullanıcı deneyimi paylaşacak?

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iPhone 11 – Sizin Yorumunuz (Mahmut Cırık)

Mahmut daha önce de Sizin Yorumunuz serimize katılarak iPhone 8 Plus deneyimini anlatmıştı. O videoya da https://youtu.be/BZT6c-2Y0V8 adresinden ulaşabilirsiniz.