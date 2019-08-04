iPhone 8 Plus – Sizin Yorumunuz (Mahmut Cırık)

iPhone 8 Plus modeliyle Sizin Yorumunuz serimize katılan Mahmut Cırık, Ersin ile beraber telefonun detaylarını konuşuyor.

Sizin Yorumunuz serimize katılmak için buradaki bağlantıdan form doldurabilirsiniz.

Son klasik iPhone tasarımlı telefonlardan iPhone 8 modelinden iPhone 8 Plus’a geçen lise öğrencisi Mahmut’un kullanım deneyimlerini ve iPhone 8 ile iPhone 8 Plus arasındaki genç bir kullanıcının gözünden farklarını görebilirsiniz.

İyi seyirler…