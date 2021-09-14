Apple iPhone 13 ve iPhone 13 Mini Modelleri Tanıtıldı!

Merakla beklenen tanıtım tarihi geldi çattı ve Apple yeni ürünlerini tanıttı. Tanıtılan ürünler arasından en dikkat çekici ürünler tabiki yeni iPhone 13 ailesi oldu.

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Apple iPhone 13 tanıtıldı

iPhone 12 ailesinde olduğu gibi bir tasarımla tanıtılan modelde ön tarafta küçültülmüş bir çentikle beraber geliyor. Çentiğin küçülmesiyle birlikte ekran kasa oranı da artmış durumda. Arka taraftaki ikili kamera kurulumu alt alta olmak yerine bu sefer çaprak bir şekilde yerleştirilmiş. Birçok farklı renge sahip olan iPhone 13 halefinden pek farklı bir tasarım sunmuyor.

Ekran tarafında yine OLED ekranla gelen iPhone 13 6,1 inç büyüklüğünde ekran bulunuyor. Bu ekran önceki model gibi 60Hz ekran yenileme oranı sunarken Full HD+ çözünürlük sunuyor. Ek olarak 1200nit parlaklık değerine ulaşabiliyor. Super Retina XDR olarak adlandırılan bu ekran önceki nesillerde olduğu gibi True Tone özelliğine de sahip.

Apple her yeni iPhone’da olduğu gibi yeni nesilde de yeni bir işlemci olan A15 Bionic çipini kullanıyor. Önceki modele göre %50 işlemci gücü arttırılmış ve %30 grafik biriminin gücü arttırılmış. Yine bir önceki modele göre Neural Engine denilen yapay zeka motoru da daha iyi hale getirilmiş. Ekranın daha az enerji harcaması için de yeni bir ekran motoru eklenmiş. Ek olarak ne kadar RAM’e sahip olduğu bir Apple klasiği olarak açıklanmadı.

Batarya tarafında da iPhone 12 serisine göre 2,5 saat daha fazla batarya ömrü sunan modelin kapasitesi de açıklanmadı. Type-C olması beklenen modelde yine Ligthning girişinden şarj oluyor ve verim aktarımı gerçekleşiyor.

iPhone 13 ailesindeki en büyük yenilik ise kamera tarafında yapılmış gibi gözüküyor. iPhone 12 Pro Max modelinde kullanılan telefoto kamerasını iPhone 13’e dahil eden Apple 12 MP çift kamera sistemine bir de Cinematic modu eklemiş. Bu sayede sinematik 1080p 30fps çekimler yapabilirken ƒ/1.6 diyafram açıklığı sayesinde karanlık ortamlarda daha iyi bir fotoğraf performanıs sunuyor. 2x optik, 5x dijital zoom yapabilen bu kameralar Altı efektli Portre Işığı (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) şeklinde çekimler de yapabiliyor. AyrıcaDolby Vision ile saniyede 60 kareye kadar 4K HDR video kaydı gerçekleştirebiliyor.

Apple iPhone 13 Mini tanıtıldı

Büyük abisi iPhone 13’te olan özelliklerin hepsini barındıran model sadece boyut kısmında farklılaşıyor. 5,4 inç Super Retina XDR OLED ekran 476 ppi yoğunlukta 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. Ayrıca 140gram ağırlığa sahip olmasıyla büyük abisinin 173 gramlık ağırlığından daha az olmasıyla dikkat çekiyor. Aynı kamera kurulumuna sahip olmasıyla aynı yeteneklere de sahip olan iPhone 13 Mini yine aynı A15 işlemciyi içerisinde barındırıyor.

Her iki modelde içerisindeki işlemci sayesinde 5G destekliyor. Birçok operatörle birlikte 5G sinyali alan bu modelleri ülkemizde 5G olduğu zamanda kullanabileceğiniz anlamına geliyor.

Apple iPhone 13 ve iPhone 13 Türkiye fiyatı ne olacak?

Kırmızı, beyaz, siyah, mavi ve pembe renklerine sahip olan iPhone 13 iOS 15 ile çıkış yapacak. Ayrıca Türkiye’de de 24 Eylül’de ön siparişe açılacak ve 1 Ekim’de satışa çıkacak olan iPhone 13 ailesinin Mini üyesi 128GB başlangıç modelinin fiyatı 10.999TL olarak açıklandı. 256GB 11.999TL ve 512GB modelin fiyatı da 13.999TL olarak belirlendi. iPhone 13’ün fiyatı ise 128GB 11.999TL, 256GB 12.999TL ve 512GB modelin fiyatı ise 14.999TL.

Peki sizler iPhone 13’ü nasıl buldunuz? iPhone 12 ailesine göre yapılan geliştirmeleri beğendiniz mi? Türkiye fiyatı hakkındaki yorumlarınız neler?