Apple, 5 Haziran’da düzenlenen WWDC’de iPadOS 17 üzerinde çok fazla zaman harcamadı. Ancak platforma gelen birkaç yeni özellik var, ayrıca iOS 17’deki neredeyse her şey de iPad’lerin bu yeni güncellemesine dahil. İşte iPadOS 17 ile gelen her şey!

iPadOS 17 ile iPad’ler Güçleniyor!

Apple, WWDC açılış konuşmasında Apple Vision Pro ve visionOS’a çok zaman ayırdı, ancak iPadOS 17 yalnızca birkaç dakika sahnede kaldı. Kısa bir bölüm olmasına rağmen iPadOS, hem kullanıcılara hem de geliştiricilere fayda sağlayacak çeşitli özelliklere sahip oldu.

Beklendiği gibi Apple, 2022’de iPhone için tanıtılan Kilit Ekranı özelleştirme ve diğer özellikleri iPad’e getirdi. Sahne Yöneticisi de geçen yıl duyurulmasına rağmen yeni özelliklerle güncellendi ve iPad’leri daha MacBook benzeri bir görünüme kavuşturmaya geldi.

Bu yazımızda iPadOS 17’deki bütün yenilikleri tek bir yerde topladık. İşte iPadOS 17 ile gelenler!

Kişiselleştirme Özellikleri

Ana Ekranda etkileşimli widget’lar

Ana Ekranda etkileşimli widget’lar Özelleştirilebilir Kilit Ekranı

Kilit Ekranı duvar kağıdı olarak ayarlanan Canlı Fotoğraflar, makine öğrenimi ile eklenen çerçevelerle canlandırılacak

iPad için optimize edilmiş astronomi duvar kağıtları

iPad Kilit Ekranında Canlı Etkinlikler

iPad Kilit Ekranını Özelleştirme

Uygulama Güncellemeleri ve Sistem Değişiklikleri

Apple, Sağlık uygulamasını nihayet iPad’e getirdi. Ancak iOS 17 için duyurulan yeni Günlük uygulamasının iPad’e gelip gelmeyeceği konusunda bir açıklama yapılmadı. Sistem genelinde yapılan güncellemeler daha fazla kullanım kolaylığı ve kontrole odaklanıyor.

iPad’de Sağlık uygulaması

Ruh sağlığını takip edin

Yeni Ekran Süresi özelliği, ekran kullanıcının gözlerini korumak için yüzüne çok yakınsa uyarı verecek

Notlar uygulamasında PDF düzenleme büyük bir güncelleme alıyor

PDF akıllı otomatik doldurma

Sistem genelinde PDF düzenleme

Notlar uygulamasında ilgili notları bağlama

Spotlight uygulama kısayollarını en üstte gösterir

Sahne Yöneticisi, pencere boyutları ve yerleşimi üzerinde daha fazla kontrol ile daha esnek hale geliyor

Harici web kamerası desteği

Freeform yeni çizim araçları ve Follow Along ile güncelleniyor

iPadOS’e özgü özelliklerin listesi genellikle diğer işletim sistemlerine göre biraz daha kısa. Ancak iOS 17’de tanıtılan ve iPadOS 17’ye de gelen birçok özellik var. Yeni güncellemelerle beraber Apple’ın ürün ekosistemi genelinde yavaş yavaş daha fazla özelleştirme ve kontrol seçeneklerini artırdığını görüyoruz. Bu durum iPadOS 17 için de değişmedi ve hatta iPad’lere özel bazı özellikler bile bu sürümde yer aldı.

Apple’ın iPadOS 17’yi sonbaharda yayınlaması bekleniyor. Yeni iPadOS sürümleri genellikle Eylül ayındaki iPhone etkinliğinden sonra iOS ile birlikte piyasaya sürülüyor ancak bazen son dakika hataları nedeniyle iPadOS 16’da olduğu gibi bazı ertelemeler olabiliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iPadOS 17 özelliklerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!